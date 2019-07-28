Гоняет, как бильярдные шары: зачем Лукашенко тасует местную вертикаль?

Основа номенклатурной политики в регионах – замена председателей всех райисполкомов до начала президентской избирательной кампании.





Как считают политологи, данный тактический прием можно объяснить низкой популярностью власти на местах. Ведь замена председателя райисполкома позволяет обнулить ошибки прошлой исполнительной власти и получить новый кредит доверия со стороны местного населения накануне президентских выборов. При этом новые председатели райисполкомов далеко не всегда вместе с назначением получают повышение по служебной лестнице. Часто используется схема перевода председателя райисполкома из одного района в другой.





В настоящее время продолжительность нахождения на должности председателей райисполкомов составляет от 3 до 5 лет.





Мы решили проверить эти выводы по сегодняшним назначенцам.





Председателем Глубокского райисполкома стал Александр Шубский. До этого он был начальником финансового отдела Миорского райисполкома, а еще раньше — председателем Россонского райисполкома. Такое ощущение, что у чиновника в Россонах случился прокол, его понизили, а теперь вновь вернули в кадровую обойму.





Александр Шубский меняет на посту главы района Олега Морхата, который родом из этих краев и возглавлял район с 2010 года. В свое время один из российских блогеров побывал в Глубоком и написал восторженный пост под названием «Как выглядит город, в котором мэр – не ворюга». Морхат считался демократичным мэром. На работу ходил пешком. Стал первым крупным чиновником в регионе, который осмелился публично взять баян и выйти на сцену в конкурсе. Не боялся людей, лично плек блины на Вишневом фестивале, открывал баню. Так что непопулярным его назвать нельзя. Хотя сам Олег Морахт признавался, что у него много недоброжелателей. «И жалобы пишут, и анонимки. На меня, в адрес моей семьи, коллег», – рассказывал он порталу TUT.by.









Виктор Гуторов — новый председатель Шумилинского райисполкома. Ранее он возглавлял областной комитет профсоюза работников АПК.

Гуторов меняет на посту Олега Быкова, который руководил районом менее года, а до этого являлся заместителем председателя. Предшественник Быкова продержался три года.





Александр Сидоренко едет в Житковичи. Про него точно можно сказать: ни на одной работе долго не задерживался.





В 2006 – 2012 годах работал начальником отдела, первым заместителем начальника управления – начальником отдела по прогнозированию производства, финансам и стимулированию труда управления сельского хозяйства и продов ствия, заместителем председателя Буда-Кошелевского райисполкома. В 2012 – 2015 годах возглавлял ОАО "Управление работы с населением по месту жительства Железнодорожного района г. Гомеля", ОАО "Комплекс партнер" г. Гомель", ГКОРУП "Облторгсоюз". В 2016 –2017 годах работал заместителем директора ОДО "Гурман Плюс" г. Гомель и КАУП по содержанию дорог "ГорСАП". В 2017 году назначен первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйств и продовольствия Бобруйского райисполкома, в 2018-ом – заместителем генерального директора, а затем генеральным директором ГУ "Гомельоблпром".





Сидоренко меняет Виктора Атливанова, который проработал на должности председател чуть более года, с марта 2018-го. Предшественник Атливанова проработал два года.









Андрей Турук назначен председателем Кормянского райисполкома. Для него поход «в чиновники» это новая строка биографии. Много лет Турук проработал главным агрономом КСУП "Совхоз-комбинат "Заря".





На посту председателя он меняет Алексея Ясонова, который в должности проработал пять лет.





Евгений Крукович назначен председателем Воложинского райисполкома. Его можно сказать сорвали с должности: только в этом году Крукович стал первым заместителем председателя — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома. Но даже урожай собрать не дали, чтобы хоть работу оценить. Два года этим районом руководил Николай Астрейко.





Валерий Мельник возглавил Любанский район. Ранее в этом году он был переведен в Любань из Солигорского района на должность первого заместителя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Его предшественник Сергей Казекий получил назначение в 2015-м. То есть проработал четыре года.





Копыльский район достался Сергею Пилищику, которые ранее возглавлял достаточно успешные СПК. Предшественник Пилищики — Анатолий Линевич — стал помощником президента по Витебской области. Это его в свое время оштрафовала ГАИ за нарушение ПДД после сюжета на ОНТ, где Линевич возил журналистку в своем авто, не пристегнув ремни безопасности. Район он возглавлял не долго - с 2016 года.









Пять глав районов сменились на Могилевщине. Председателем Горецкого райисполкома назначен Александр Бутарев, который руководил Кировским районом последние 4,5 года — с января 2015-го. Он сменил Сергея Кулагина, который не проработал в должности и двух лет.





Кировский райисполком вместо Бутарева теперь будет возглавлять Михаил Гулый, первый зампред Горецкого райисполкома.





Председателем Круглянского райисполкома назначен Степан Полонников. До этого он работал первым заместителем председателя Могилевского райисполкома, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Полонников на новом посту сменил Ивана Барташевича, который был главой района с июня 2018 года, то есть год и 1 месяц.





Уже экс-главой Славгородского района стал Константин Жигуцкий — теперь он руководит Осиповичским районом. А на его место назначен 33-летний Сергей Михалюта, который всего 4 месяца назад был назначен зампредом Шкловского райисполкома.





Вывод напрашивается сам собой: кадровая чехарда в регионах является итогом кадровой чехарды в головах центральной власти. Людей просто кидают с участка на участок, часто даже не давая освоиться. Все-таки выборы на носу….



