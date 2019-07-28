ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский заставил: сериал "Слуга народа" пришлось смотреть даже Меркель

29.07.2019 17:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала "Слуга народа".


Об этом рассказал в интервью Укринформу министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин.

Он добавил, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и интересовались у него (Климкин - ред.) его мнением по этому поводу, однако отказался их назвать, поскольку не спрашивал у них разрешения.

Климкин отметил, что сам также еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий "Слуги народа".

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - считает министр.


«Слуга народа» - украинский комедийный политический телесериал производства студии «Квартал-95» о невероятной истории избрания президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний президент Украины Владимир Зеленский. 

21 апреля 2019 года по результатам второго тура выборов президента Украины главой государства был избран актер Владимир Зеленский.
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала "Слуга народа".
 
Новости дня
Новости разные
 
"Гродно Азот" рассматривает предложения 4 компаний по строительству азотного комплекса стоимостью $1,6 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика