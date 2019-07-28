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Не прошло и недели: СК подтверждает ЧП на стройке в Островце

29.07.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале, следователи выясняют обстоятельства травмирования работников при исполнении трудовых обязанностей на стройке в Островце.


на строительстве БелАЭС, архивное фото

27 июля в 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании при исполнении трудовых обязанностей 59-летнего и 23-летнего работников одного из подразделений областного строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце. 

Следователи с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Сморгонской межрайонной инспекции Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы случившегося и руководители. 

Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля «МАЗ» с монтажным стреловым подъемником. Предположительной причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

Выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках необходимых проверочных и процессуальных действий. Изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных работниками телесных повреждений.


Напомним, первоначально о произошедшем еще в минувшую субботу ЧП сообщил Телеграм-канал Nexta. И неизвестно, узнали бы мы о происшествии, если бы информация не появилась в неофициальных источниках.
 
 
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Как сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале, следователи выясняют обстоятельства травмирования работников при исполнении трудовых обязанностей...
 
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