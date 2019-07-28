Не прошло и недели: СК подтверждает ЧП на стройке в Островце





на строительстве БелАЭС, архивное фото





27 июля в 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании при исполнении трудовых обязанностей 59-летнего и 23-летнего работников одного из подразделений областного строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце.





Следователи с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Сморгонской межрайонной инспекции Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы случившегося и руководители.





Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля «МАЗ» с монтажным стреловым подъемником. Предположительной причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты.





Выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках необходимых проверочных и процессуальных действий. Изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных работниками телесных повреждений.







