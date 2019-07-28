







Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу бывшего комиссара Слуцкого и Стародорожского районов и его подельника.





Процесс над двумя обвиняемыми в коррупционных преступлениях – военным комиссаром и местным предпринимателем – начался в начале июля текущего года. В материалах дела речь шла о получении незаконного вознаграждения за освобождение призывников от срочной службы в армии.





Sputnik в понедельник в суде. "Признал фигурантов виновными и назначил бывшему военному комиссару три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима", – сообщилив понедельник в суде.





Обвиняемый лишен воинского звания полковник, ему назначен крупный штраф, а имущество оставлено под арестом.









Второго фигуранта дела – предпринимателя из Слуцка суд признал виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.





Под следствие военный комиссар попал в начале 2019 года, незадолго до задержания его избрали депутатом в местные советы.





Приговор, вынесенный судом, не окончательный и может быть обжалован.







