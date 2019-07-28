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Помогавшего "откосить" от армии военного комиссара приговорили к 3 годам
Источник материала: Партизан
И лишили звания.
Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу бывшего комиссара Слуцкого и Стародорожского районов и его подельника.
Процесс над двумя обвиняемыми в коррупционных преступлениях – военным комиссаром и местным предпринимателем – начался в начале июля текущего года. В материалах дела речь шла о получении незаконного вознаграждения за освобождение призывников от срочной службы в армии.
"Признал фигурантов виновными и назначил бывшему военному комиссару три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима", – сообщили
Обвиняемый лишен воинского звания полковник, ему назначен крупный штраф, а имущество оставлено под арестом.
Второго фигуранта дела – предпринимателя из Слуцка суд признал виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.
Под следствие военный комиссар попал в начале 2019 года, незадолго до задержания его избрали депутатом в местные советы.
Приговор, вынесенный судом, не окончательный и может быть обжалован.
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