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Помогавшего "откосить" от армии военного комиссара приговорили к 3 годам

29.07.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И лишили звания.



Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу бывшего комиссара Слуцкого и Стародорожского районов и его подельника.

Процесс над двумя обвиняемыми в коррупционных преступлениях – военным комиссаром и местным предпринимателем – начался в начале июля текущего года. В материалах дела речь шла о получении незаконного вознаграждения за освобождение призывников от срочной службы в армии.

"Признал фигурантов виновными и назначил бывшему военному комиссару три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима", – сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Обвиняемый лишен воинского звания  полковник, ему назначен крупный штраф, а имущество оставлено под арестом.


Второго фигуранта дела – предпринимателя из Слуцка суд признал виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Под следствие военный комиссар попал в начале 2019 года, незадолго до задержания его избрали депутатом в местные советы.

Приговор, вынесенный судом, не окончательный и может быть обжалован.
 
 
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