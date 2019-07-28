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Анна Кубарева - первая чемпионка Европы по теннису среди юниорок в суверенной Беларуси

29.07.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Швейцарии завершился ежегодный личный чемпионат Европы по теннису среди юниоров в возрастной категории до 18 лет.

Анна Кубарева - первая чемпионка Европы по теннису среди юниорок в суверенной Беларуси
В коммуне Клостерс белорусская теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы в одиночном разряде, а тандем Анны Кубаревой и Виктории Канапацкой завоевал серебряные медали турнира в паре, сообщает пресс-служба БТФ. 


Ранее лучшим достижением в этой возрастной категории для теннисистов из Беларуси было серебро одиночного разряда у Владимира Волчкова в 1995 году. 

Анна Кубарева стала первой теннисисткой из Беларуси, кому удалось завоевать золото одиночного разряда на чемпионате Европы по теннису среди теннисистов до 18 лет. 
 
 
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В Швейцарии завершился ежегодный личный чемпионат Европы по теннису среди юниоров в возрастной категории до 18 лет.
 
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