Анна Кубарева - первая чемпионка Европы по теннису среди юниорок в суверенной Беларуси

В коммуне Клостерс белорусская теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы в одиночном разряде, а тандем Анны Кубаревой и Виктории Канапацкой завоевал серебряные медали турнира в паре, сообщает пресс-служба БТФ.









Ранее лучшим достижением в этой возрастной категории для теннисистов из Беларуси было серебро одиночного разряда у Владимира Волчкова в 1995 году.





Анна Кубарева стала первой теннисисткой из Беларуси, кому удалось завоевать золото одиночного разряда на чемпионате Европы по теннису среди теннисистов до 18 лет.











