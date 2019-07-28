В Беларуси будет создана Аудиторская палата

Однако функции Аудиторской палаты пока останутся ограниченными по сравнению с классическими саморегулируемыми организациями: проведение аттестации аудиторов, принятие правил аудиторской деятельности и некоторые иные вопросы сохраняются в компетенции Минфина.





К компетенции Аудиторской палаты относятся, в частности:





представление интересов членов;





осуществление внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов-ИП;





разработка рекомендаций по применению национальных правил аудиторской деятельности, международных стандартов аудиторской деятельности;





участие в обучении аудиторов по образовательным программам повышения квалификации.





Аудиторская палата будет создана в форме некоммерческой организации, основанной на обязательном членстве аудиторских организаций и аудиторов-ИП.