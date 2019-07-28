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В Беларуси будет создана Аудиторская палата

29.07.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая редакция Закона «Об аудиторской деятельности» вводит единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов-ИП — Аудиторскую палату.

Однако функции Аудиторской палаты пока останутся ограниченными по сравнению с классическими саморегулируемыми организациями: проведение аттестации аудиторов, принятие правил аудиторской деятельности и некоторые иные вопросы сохраняются в компетенции Минфина.

К компетенции Аудиторской палаты относятся, в частности:

представление интересов членов;

осуществление внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов-ИП;

разработка рекомендаций по применению национальных правил аудиторской деятельности, международных стандартов аудиторской деятельности;

участие в обучении аудиторов по образовательным программам повышения квалификации.

Аудиторская палата будет создана в форме некоммерческой организации, основанной на обязательном членстве аудиторских организаций и аудиторов-ИП.
 
 
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Новая редакция Закона «Об аудиторской деятельности» вводит единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов-ИП — Аудиторскую палату.
 
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