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В Беларуси будет создана Аудиторская палата
Источник материала: Партизан
Новая редакция Закона «Об аудиторской деятельности» вводит единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов-ИП — Аудиторскую палату.
Однако функции Аудиторской палаты пока останутся ограниченными по сравнению с классическими саморегулируемыми организациями: проведение аттестации аудиторов, принятие правил аудиторской деятельности и некоторые иные вопросы сохраняются в компетенции Минфина.
К компетенции Аудиторской палаты относятся, в частности:
представление интересов членов;
осуществление внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов-ИП;
разработка рекомендаций по применению национальных правил аудиторской деятельности, международных стандартов аудиторской деятельности;
участие в обучении аудиторов по образовательным программам повышения квалификации.
Аудиторская палата будет создана в форме некоммерческой организации, основанной на обязательном членстве аудиторских организаций и аудиторов-ИП.
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Новая редакция Закона «Об аудиторской деятельности» вводит единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов-ИП — Аудиторскую палату.
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