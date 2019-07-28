10 фактов о празднике средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль», который пройдёт в районе 2-4 августа, уже давно стал брендом района. Ежегодно наш старинный город на несколько дней окунается в прошлое. Фестиваль вызывает большой интерес туристов, потому что ежегодно здесь происходят интересные события, выставки, встречи. Мы сделали обзор запоминающихся фестивальных моментов, которые ежегодно делали и делают наш фест особенным и неповторимым событием.

Факт 1. Возвращение к средним векам

Идея создания такого мероприятия принадлежит творческой интеллигенции города. Первоначально ему дали название «Фестываль сярэднявечнай культуры «Мсціслаўскі фэст», в последующем он был переименован в «Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль (год проведения)». Мероприятие проводится ежегодно, исключением стал только 2009 год.

Факт 2. Пир на весь мир

Несколько лет назад большой интерес у туристов и гостей вызвало кулинарное шоу «Пир на Пироговской». На мероприятие были пригашены представители литовской ассоциации барбекю. Участники шоу могли принять участие в дегустации и выбрать победителя в конкурсе приготовления блюд на открытом огне.

Факт 3. Игра в поиски сокровища

На фесте гостям разных возрастов был предложен новый современный вид развлечений — квест-игры. Особенными они стали ещё и потому, что проводятся в старинных зданиях нашего города с соответствующим антуражем. Участникам предлагалось выполнить различные задания и получить за успешно пройденные этапы приз.

Факт 4. Этнотека для всех

За годы проведения мероприятия на мстиславской сцене побывали знаменитые этноколлективы из Российской Федерации и Беларуси. Самым дальним участником стала группа «Алконост» из Набережных Челнов (Россия), а близким — дебютировавшая в прошлом году мстиславская группа «Адамант». В этом году география музыкальных коллективов дополнится украинской группой «FRAM».

Факт 5. В эпицентре — Замковая гора

В 2016 году проведение рыцарского феста совпало с областным праздником «Дажынкі-2016». Была проведена масштабная реконструкция. На Замковой горе появилось ристалище, деревянная церковь-донжон, в которой разместился этнографический музей, выложена печь, где во время мероприятий готовятся народные блюда. Под сводами ещё одного здания расположился раскоп городища XII века, дополненный артефактами, которые были найдены во время раскопок.

Факт 6. Увидеть своими глазами

На празднике постоянно действуют интересные и оригинальные экспозиции. В прошлом году, например, на выставке из фондов нашего историко-археологического музея «Клады мстиславской земли» можно было увидеть настоящий золотой дукат (или голландский гульден), найденный в 1990 году Олегом Трусовым около кармелитского костёла, а также другие ценности из коллекции драгоценных металлов.

Факт 7. Город мастеровых людей

Мастерславль — чудесный город мастеров — каждый год радует гостей и горожан оригинальными изделиями народных умельцев. Сюда съезжаются мастера со всех уголков страны. Ежегодно заявку на участие подают около сорока ремесленников. Ряды мастеров пользуются большой популярностью, так как здесь можно купить эксклюзивное украшение, одежду или оригинальную вещь для дома.

Факт 8. Интерес — в исторической реконструкции

Ежегодно в фестивале принимает участие около 30 клубов исторической реконструкции из Беларуси и России, а это около 300 представителей. В основном они занимаются реконструкцией конца XIII — начала XV века. Некоторые клубы занимаются более ранним средневековьем, которое включает VIII-X века.

Факт 9. Лакомства — всем

Ни один праздник не обошёлся без продажи различных вкусностей и кулинарных изысков. Ежегодно торговое обслуживание гостей и участников фестиваля проводят Мстиславское, Дрибинское, Горецкое, Чаусское и Чериковское райпотребобщества. Кооператоры предлагают богатый выбор готовых блюд: от мясных изделий до различных сладостей.

Факт 10. Гостям рады

В эти дни в Мстиславль приезжают люди из разных уголков Беларуси, России и других стран ближнего зарубежья. Чтобы увидеть оживших героев средневековья, город над Вихрой посещает около 15 тысяч туристов и гостей. Многие из них возвращается сюда снова и снова, чтобы ощутить дух прошлого и почувствовать гостеприимство мстиславчан.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.