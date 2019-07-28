20-летний минчанин подходил к детям и предлагал наркотики

Источник материала: KYKY

В Минске арестовали 20-летнего парня. Он предлагал детям попробовать психотропы, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонила женщина. Она рассказала, что к ее ребенку подходил парень с просьбой попробовать наркотики. К счастью, тот отказался. На вызов тут же выехали силовики: сотрудники Октябрьского РУВД и МВД. Они арестовали подозрительного молодого человека, которого описала женщина, и привезли его в районное управление.

Выяснилось, что парень успел пообщаться с несколькими детьми, которые гуляли недалеко от дома. Экспертиза установила, что минчанин был пьян и сам употребил наркотики. Речь идет о синтетическом веществе Альфа-PVP. Молодой человек купил его в интернет-магазине и по координатам продавца нашел закладку. Юноша признался, что не помнит, как подходил к детям.

На минчанина составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Это чревато штрафом от десяти до 15 базовых величин. В отчете милиции нет четкого описания важной детали, но можно предположить, что психотропы парень с собой не носил, раз отделался «административкой».