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20-летний минчанин подходил к детям и предлагал наркотики

29.07.2019 18:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске арестовали 20-летнего парня. Он предлагал детям попробовать психотропы, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонила женщина. Она рассказала, что к ее ребенку подходил парень с просьбой попробовать наркотики. К счастью, тот отказался. На вызов тут же выехали силовики: сотрудники Октябрьского РУВД и МВД. Они арестовали подозрительного молодого человека, которого описала женщина, и привезли его в районное управление. 

Выяснилось, что парень успел пообщаться с несколькими детьми, которые гуляли недалеко от дома. Экспертиза установила, что минчанин был пьян и сам употребил наркотики. Речь идет о синтетическом веществе Альфа-PVP. Молодой человек купил его в интернет-магазине и по координатам продавца нашел закладку. Юноша признался, что не помнит, как подходил к детям.

На минчанина составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Это чревато штрафом от десяти до 15 базовых величин. В отчете милиции нет четкого описания важной детали, но можно предположить, что психотропы парень с собой не носил, раз отделался «административкой».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске арестовали 20-летнего парня. Он предлагал детям попробовать психотропы, сообщает ГУВД Мингорисполкома. В милицию позвонила женщина. Она рассказала, что к...
 
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