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В Беларуси изменен закон об охоте и ведении охотничьего хозяйства

29.07.2019 18:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", разработанный для реализации Указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ предусматривает, в частности, введение административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права) и конкретизацией соответствующих административных составов", - говорится в сообщении.

Законом усовершенствован с учетом правоприменительной практикипорядок исполнения административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части, касающейся аннулирования и повторного получения разрешения на гражданское оружие.

Физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел.

"В целях комплексной корректировки Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в данный закон включены нормы, предусматривающие совершенствование мер административной ответственности за пропаганду нацизма", - отметили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", разработанный для реализации Указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении...
 
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