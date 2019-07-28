В Минске 20-летний парень предлагал детям попробовать наркотики

Прибывшие милиционеры заметили парня, который был похож по приметам на нарушителя, его доставили в районное управление. Позже выяснилось, что минчанин делал аналогичные предложения и другим детям.





Правоохранителям молодой человек сказал, что приобретал наркотики для себя. Покупал через интернет-магазин и находил закладку. По словам юноши, он не помнит, как предлагал наркотики детям, поскольку был под воздействием Альфа-PVP и алкоголя.





СТВ. Ведётся проверка с целью найти канал поставки наркотиков, а также их возможных покупателей. В отношении молодого человека составлен административный протокол, сообщает



