ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске 20-летний парень предлагал детям попробовать наркотики

29.07.2019 19:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранителям позвонила женщина, которая рассказала, что в подъезде к её ребёнку подходил юноша и предлагал попробовать наркотики. Сотрудники милиции немедленно выбыли к месту инцидента.

Прибывшие милиционеры заметили парня, который был похож по приметам на нарушителя, его доставили в районное управление. Позже выяснилось, что минчанин делал аналогичные предложения и другим детям. 

Правоохранителям молодой человек сказал, что приобретал наркотики для себя. Покупал через интернет-магазин и находил закладку. По словам юноши, он не помнит, как предлагал наркотики детям, поскольку был под воздействием Альфа-PVP и алкоголя.

Ведётся проверка с целью найти канал поставки наркотиков, а также их возможных покупателей. В отношении молодого человека составлен административный протокол, сообщает СТВ.
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранителям позвонила женщина, которая рассказала, что в подъезде к её ребёнку подходил юноша и предлагал попробовать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госавтоинспекция проводит акцию «Ребенок - главный пассажир!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика