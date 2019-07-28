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За шесть месяцев этого года белорусов стало меньше на 19 000 человек
Источник материала: Партизан
По подсчетам Белстата по состоянию на 1 июля текущего года население Беларуси составило 9 456 000 человек. По сравнению с началом года нас стало меньше на 19 021 человека.
Таким образом за шесть месяцев в Беларуси исчез такой райцентр как Пружаны, где проживает 20,1 тысяч человек, Глубокое с наельництвам 19.5 тысяч, Добруш, или Лепель с 19 тысячами жителей.
По прогнозам ООН, к 2050 году население Беларуси сократиться до 8 млн 570 тысяч человек. Такие данные опубликованы в 2017 году в докладе «World Population Prospects».
Таким образом, численность населения страны продолжает сокращаться. Миграционный прирост не поспевает за смертностью. Так за 6 месяцев в Беларусь прибыли всего 900 иностранцев. В то время как естественная убыль населения составила 19 920 человек.
Демографическая проблема не раз становилась предметом обсуждения на государственном уровне
«Прирост населения, повышение его трудового потенциала – вопрос национальной безопасности, стабильности нашего государства, благополучия нынешнего и будущих поколений», – высказался в конце 2018 года Александр Лукашенко.
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По подсчетам Белстата по состоянию на 1 июля текущего года население Беларуси составило 9 456 000 человек. По сравнению с началом года нас стало меньше на 19 021 человека.
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