Названы главные претенденты на Нобелевскую премию мира

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пишет Sputnik, шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг является главным претендентом на получение Нобелевской премии мира, утверждают букмекерские конторы. КакSputnik, шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг является главным претендентом на получение Нобелевской премии мира, утверждают букмекерские конторы.

Букмекеры определились с главными кандидатами на Нобелевскую премию мира

Обладателя Нобелевской премии мира огласят в октябре в Осло. Имена кандидатов на получение престижной награды, по традиции, хранится в строжайшей тайне, однако это не мешает букмекерам принимать ставки.





Так, за несколько месяцев до оглашения решения нобелевского комитета главной претенденткой на премию мира называют шведскую школьницу Грету Тунберг. Девушка привлекла большое внимание к своим акциям у шведского парламента: она призывает обратить больше внимания на экологию и проблемы глобального потепления. Благодаря Тунберг школьники по всему миру также подключились к акциям.





На втором месте со значительным отрывом у букмекеров идет новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, сделавшая многое для того, чтобы трагедии, аналогичные стрельбе в Крайстчерче, больше не повторились, а также для недопущения роста ксенофобии в стране.





Третьим вероятным претендентом на награду букмекеры называют президента США Дональда Трампа, который в этом году стал первым американским лидером, ступившим на территорию Северной Кореи.









Также вероятными претендентами на Нобелевскую премию мира букмекеры называют канцлера ФРГ Ангелу Меркель, Папу Франциска, организацию "Врачи без границ", саудовского писателя Раифа Бадави и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.





Обладатель Нобелевской премии мира получает денежный приз в размере около миллиона долларов, а также памятную медаль.



