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Милевский: Кто круче: я или Глеб? Очень его уважаю, но я

29.07.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский ответил российскому блогеру и экс-футболисту Евгению Савину (КраСава), кто круче: он или Александр Глеб. Не забыл украинско-белорусский нападающий вспомнить и про приезд Марадоны.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Сначала Артем отказывался отвечать на этот вопрос, говоря, что очень уважает Александра, но затем все-таки признался:

— Кто круче: ты или Глеб?

— Я-я, ладно.

Милевский также рассказал, что всем надоела гегемония БАТЭ, и у брестского «Динамо» стоит задача прервать ее. Он также предположил, что Андрей Шевченко не вызывает его в сборную, так как боится фамильярного отношения к себе.

— Наверное, он думает, что я буду называть его Андрюхой, но Шевченко просто плохо меня знает.

Вспомнил Милевский и о приезде в Брест Диего Марадоны.

— Он ехал на бронированном джипе и махал рукой. Мы проиграли «Шахтеру», Диего на следующий день зашел в раздевалку. Он выглядел очень плохо, еле стоял на ногах. Был уже уставший и говорил какие-то банальные вещи. Семь-восемь минут Марадона побыл с нами, потом его взяли под руки и повели спать.

Будет дополнено.

 
Теги: Брест
 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский ответил российскому блогеру и экс-футболисту Евгению Савину (КраСава), кто круче: он или Александр Глеб. Не забыл...
 
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