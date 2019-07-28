Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба белорусского лидера.





Глава государства назначил:

Соловья Геннадия Михайловича — председателем Гомельского облисполкома;

Линевича Анатолия Константиновича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Витебской области;

Гурьянова Александра Евгеньевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Шубского Александра Николаевича — председателем Глубокского райисполкома;

Гуторова Виктора Сергеевича — председателем Шумилинского райисполкома;

Сидоренко Александра Николаевича — председателем Житковичского райисполкома;

Турука Андрея Васильевича — председателем Кормянского райисполкома;

Круковича Евгения Михайловича — председателем Воложинского райисполкома;

Мельника Валерия Викторовича — председателем Любанского райисполкома;

Пилищика Сергея Михайловича — председателем Копыльского райисполкома;

Бутарева Александра Михайловича — председателем Горецкого райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича — председателем Кировского райисполкома;

Полонникова Степана Ивановича — председателем Круглянского райисполкома;

Жигуцкого Константина Александровича — председателем Осиповичского райисполкома;

Михалюты Сергея Валерьевича — председателем Славгородского райисполкома;

Власевича Виталия Эдуардовича — главой администрации Первомайского района Бобруйска;

Корчика Дмитрия Александровича — генеральным директором ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»;

Осмоловского Александра Григорьевича — председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;

Кадлубая Александра Владимировича — заместителем Министра образования;

Нестеровича Сергея Анатольевича — Первым заместителем Министра связи и информатизации;

Якобсона Андрея Львовича — заместителем начальника Белорусской железной дороги.





Согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко потребовал от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах.

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть , — подчеркнул Александр Лукашенко. — Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя».

Глава государства отметил, что, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. «Люди это видят, — констатировал он. — Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост».

В то же время Президент обратил внимание, что этот и следующий год в Беларуси особенный: пройдут две избирательные кампании. «Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы, — отметил Александр Лукашенко. — Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне».

По словам Главы государства, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. «Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям, — сказал Глава государства. — Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали».

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. «Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется», — добавил он.

Также Александр Лукашенко отметил, что планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области. «Ближайшее время, даже в этом году, побуду на юго-востоке, я уже планировал. Я там пролетел, посмотрел, но надо сесть и основательно посмотреть, как реализуется эта программа (по развитию юго-восточных районов Могилевской области. — Прим.). Поэтому встретимся с руководителями и обсудим», — сказал Александр Лукашенко. Президент спросил, как реализуется его указ о социально-экономическом развитии региона и соответствующая областная программа, рассчитанная до 2020 года. Его проинформировали, что, в частности, в Славгороде уже появилось несколько новых предприятий в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, деревообработки.

Глава государства также поинтересовался положением дел в других регионах страны, особенно в плане работы сельскохозяйственных предприятий, как поднимаются слабые хозяйства. «Как живет «Овсянка»? Надо подтягивать. Это одно из сильнейших хозяйств было у нас в Беларуси, не говоря о Горецком районе. Не как «Рассвет» для Кировского района, но очень важное, — заметил Президент. — Горецкий район — ведущий район в стране, его надо поддерживать. Когда-то к «Дажынкам» там порядок навели. Конечно, надо чтобы организация была достойная».

Высказался Александр Лукашенко и о Круглянском районе: «Это приличный район, работать там можно и нужно. Но проблем хватит. Я раз двадцать в год вижу район как на ладони. Там неплохая ситуация, не с нуля начинать. Небольшой район, и правильное в свое время было выбрано направление, надо просто поддерживать».

Президент отметил, что экономика в регионах опирается в основном на сельское хозяйство, поэтому этой отрасли надо уделять особое внимание. Глава государства недавно актуализировал эти темы во время республиканского селекторного совещания по проведению уборочной кампании и рабочей поездки в Ветковский район.

«Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть «умные». Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн т зерна, ниже 9 нельзя», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, есть соответствующие планы. «У Главы Администрации это на контроле, и жестко будем контролировать Правительство и, конечно же, вас», — предупредил Президент.

Он пояснил, что аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. т рапса, примерно 7 млн т зерновых колосовых и 1,7 млн т кукурузы на зерно, а также 300-400 тыс. т остальных культур. В результате получается около 9,7 млн т урожая. «А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн т, — добавил Александр Лукашенко. — Все здесь просчитано. Притом это запланировано Правительством: более 9,5 млн т всего — от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых. Поэтому здесь нет ничего особенного».

Глава государства также напомнил о своем требовании взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Он обратил внимание, что в прошлом году в хозяйствах страны погибли 85 тыс. голов молодняка, а это примерно 40 тыс. т говядины. «Сколько мы денег потеряли от этого. Поэтому отсюда мое жесткое требование, — сказал Президент. — Это негоже в наше время, когда обладаем высочайшими технологиями, когда научили технологически содержать не только коров или быков на откорме, свинопоголовье и птицу, но и показали, как надо работать с этим молодняком. У нас к этому наплевательское отношение в отдельных хозяйствах».





Во время согласования назначений новых руководителей ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Глава государства подчеркнул: «Должности, на которые вы назначаетесь, для страны очень важны». Президент потребовал развития Белорусской универсальной товарной биржи: «Работает ни шатко ни валко, там надо наводить порядок, порядок жесточайший и больше, так понимаю, необходимо выводить товаров на торговлю через универсальную биржу».

Александр Лукашенко отметил, что Белорусский металлургический завод — это один из флагманов страны, и было немало сделано для развития производства. «База есть, работать можно. Очень хотелось бы, чтобы результат был», — сказал он. При этом Президент подчеркнул важность того, что надо создавать на самом предприятии рабочие места, а также развивать производство.

При назначении помощника Президента — инспектора по Витебской области Александр Лукашенко пояснил, что остановил свой выбор на кандидатуре Анатолия Линевича, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу. «Сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством (в Витебской области. — Прим.) и, самое главное, не ошибиться», — подчеркнул Президент.

Глава государства обратился к теме возможного создания в регионе единой системы управления АПК. Ранее в Витебской области были сформированы интеграционные структуры, объединившие по несколько хозяйств. Далее обсуждалась необходимость подготовки проекта по дальнейшему развитию сельхозорганизаций области, созданию единой системы управления отраслью, чтобы сконцентрировать ресурсы и практически на 60% освободить организации от долгового бремени.

«Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры», — предупредил Президент. Он обратился к Анатолию Линевичу: «Хотелось, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему». Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время вернуться к обсуждению проекта указа и принять окончательное решение по нему.





При назначении председателя Гомельского облисполкома Глава государства заметил, что назначение губернатором не стало неожиданностью для Геннадия Соловья. «Мы с тобой на эту тему говорили и по-мужски совсем недавно, пару дней назад. Если берешься, значит знаешь, куда идешь. Работал сам, видел. Главное, чтобы был результат».

При этом Президент оценил ситуацию в Гомельской области как непростую. «Там целый клубок проблем. Мне кажется, несмотря на то, что это самая южная область, она сложнее даже чем Витебская, на перспективу. Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборота и заканчивая промышленными гигантами», — пояснил он. В качестве негативного примера Глава государства привел ситуацию на «Гомсельмаше», когда там были случаи искусственного завышения экономических показателей. «Не допускайте никакой фальсификации, — предупредил Президент. — Вы видите, что произошло на «Гомсельмаше», когда они отчитывались, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе даже не укомплектованные. И все, начиная от Румаса, Кочановой, Турчина и заканчивая главами администраций, там ходили и не видели, что происходит. Тогда героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. Не мне вам объяснять, что надо делать. Идите и начинайте работать».

Александр Лукашенко заверил, что готов вместе обсуждать пути выхода из сложных ситуаций. «Есть проблемы, говорите, будем решать вместе. Но ни в коем случае не надо упираться в стенку и останавливаться. Нет никаких стен. Нет сегодня в стране непреодолимых препятствий, — подчеркнул Глава государства. — В одной лодке (мы все находимся. — Прим.). Опустили руки — на том месте брешь. Утонем вместе. Поэтому надо действовать, не глядя по сторонам. А если и посмотрели, то только для того, чтобы изучить ситуацию и принять решение».

Президент охарактеризовал нового губернатора как человека, способного действовать быстро, решительно, без долгих колебаний. Такие качества очень важны для руководителя, так как обстановка в мире и в стране не оставляет возможностей для длительных дискуссий. «Ошиблись — по пути исправите, немножко подкорректируете курс. Но времени нет. Выборы одни, выборы вторые, будет непросто», — резюмировал Глава государства.

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