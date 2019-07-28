ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть мусоровозов получило Барановичское городское ЖКХ

29.07.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В службе санитарной очистки и уборки городского жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году происходит обновление парка мусоровозов. 

Шесть мусоровозов получило Барановичское городское ЖКХ

Новый мусоровоз. Фото: https://vk.com/bargorjkh

За последний год за счет средств организации ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» приобретено шесть мусоровозов с задней загрузкой на базе шасси МАЗ, сообщается в паблике городского ЖКХ ВКонтакте.


Шесть мусоровозов получило Барановичское городское ЖКХ

Мусоровозы будут использоваться для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и органической части ТКО от частных домовладений, а также для сбора ТКО из евроконтейнеров объемом 1,1 куб.метров многоэтажной жилой застройки города. Новые машины позволили уменьшить на 20% износ спецтехники, используемой в санитарной очистке и уборке города.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В службе санитарной очистки и уборки городского жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году происходит обновление парка мусоровозов. Новый мусоровоз. Фото:...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы уже прилетели подписывать контракт». Агент Милевского рассказал о сорвавшемся переходе в БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика