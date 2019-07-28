Шесть мусоровозов получило Барановичское городское ЖКХ

Источник материала: Виртуальный Брест

В службе санитарной очистки и уборки городского жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году происходит обновление парка мусоровозов.





Новый мусоровоз. Фото: https://vk.com/bargorjkh

За последний год за счет средств организации ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» приобретено шесть мусоровозов с задней загрузкой на базе шасси МАЗ, сообщается в паблике городского ЖКХ ВКонтакте.







Мусоровозы будут использоваться для организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и органической части ТКО от частных домовладений, а также для сбора ТКО из евроконтейнеров объемом 1,1 куб.метров многоэтажной жилой застройки города. Новые машины позволили уменьшить на 20% износ спецтехники, используемой в санитарной очистке и уборке города.