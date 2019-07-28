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Бизнес на селе. Какие дополнительные льготы получат частники?

29.07.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сельский бизнес получит новые льготы, а срок действия уже существующих будет продлён до 2030 года,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило соответствующий проект указа.

Бизнес на селе. Какие дополнительные льготы получат частники?

Среди нововведений стоит отметить новый тариф на электроэнергию для магазинов и столовых. Он будет снижен до уровня, по которому сейчас платят организации, оказывающие бытовые услуги. Важные послабления коснуться также аренды и отчуждения недвижимости. На сегодня льготы, предусмотренные указом, распространяются на 18 тысяч посёлков и деревень.

Бизнес на селе. Какие дополнительные льготы получат частники?

В 2018 году ими воспользовались более тысячи предпринимателей. Было открыто 388 торговых объектов и 77 объектов общепита, а количество автомагазинов превысило 800 штук. Авторы изменений рассчитывают, что они станут новым стимулом увеличения деловой активности в сельской местности.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сельский бизнес получит новые льготы, а срок действия уже существующих будет продлён до 2030 года,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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