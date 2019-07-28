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«Есть проблемы – говорите, будем решать вместе». Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных органов власти и предприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Справедливость и честное отношение к людям – основа деятельности власти. Об этом 29 июля напомнил Президент, согласовывая назначения руководителей ряда районных исполнительных комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поручил новым управленцам обеспечить рост зарплаты, а также проконтролировать её своевременную выплату. Глава государства обратил внимание на то, что Беларуси в ближайшее время предстоит провести две политические кампании. И здесь задача местной власти, прежде всего, – информирование граждан, справедливый подход и внимание к людям. Среди кадровых решений, принятых сегодня, также назначение губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей.
А вот помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич. Кроме того, новых руководителей получили Белорусский металлургический завод, универсальная товарная биржа. Кадровые обновления произошли в некоторых министерствах и Белорусской железной дороге.
29 июля во Дворце Независимости настоящий мужской состав. Причём многочисленный. Только руководителей местной вертикали – 13, и у каждого свой «подначаленный» район. Конечно же, со своей спецификой, знание которой может привести к хорошим результатам.
Неудивительно, что практически с каждым Александр Лукашенко общается лично. Кто-то из управленцев отправляется в родной район, для кого-то наоборот состоится первое знакомство. Но тут, как говорится, было бы желание.
Перед новыми руководителями Президент ставит конкретные задачи: справедливое решение вопросов и человеческое отношение. Тогда и отдачи ждать не придётся.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обстановка в районах, в которые вы направляетесь, разная, но в целом она стабильная. Люди нас понимают, люди поддерживают нынешнюю власть. Не без критики. Ее хватает. Это хорошо и правильно, поэтому надо разговаривать с людьми.
Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах – тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали (подробнее
Итак, Александр Шубский возглавит Глубокский райисполком, Виктор Гуторов – Шумилинский, Александр Сидоренко – Житковичский, Андрей Турук – Кормянский, Евгений Крукович – Воложинский, Валерий Мельник – Любанский, Сергей Пилищик – Копыльский, Александр Бутарев – Горецкий, Михаил Гулый – Кировский, Степан Полонников – Круглянский, Константин Жигуцкий – Осиповичский, Сергей Михалюта – Славгородский.
А вот Виталий Власевич стал главой администрации Первомайского района Бобруйска. Многие из них не привыкли к интервью, но тем не менее своими планами с журналистами делятся охотно.
Александр Бутарев, председатель Горецкого райисполкома:
Валерий Мельник, председатель Любанского райисполкома:
К новой работе все приступают в действительно «жаркую пору». И здесь речь, конечно же, не о погоде – в самом разгаре уборочная. Этот вопрос на постоянном контроле у Президента.
На недавнем селекторном совещании Александр Лукашенко озвучил и виды на предстоящий урожай: убрать нужно не менее 9,5 млн тонн. И цифры эти реальные.
Арифметика здесь простая. Около 7 млн тонн зерновых колосовых, плюс 700 тысяч тонн рапса, плюс 1 млн 700 тысяч тонн кукурузы, ну и про просо, гречку и другие культуры тоже забывать не стоит. И такой чёткий план был сформирован давно.
Александр Лукашенко:
Вернулся глава государства к ещё одной актуальной проблеме. На ней Александр Лукашенко акцентировал внимание во время рабочей поездки в Ветковский район – падёж скота.
Ситуацию надо взять под жёсткий контроль. Ведь потери насчитывают тысячи тонн мяса. И тут никакие оправдания – нехватка лекарств, специалистов, ненадлежащее отношение – уж точно не помогут.
Александр Лукашенко:
Конкретные задачи Президент ставит и перед новым председателем Гомельского облисполкома. Им стал Геннадий Соловей. Со спецификой региона знаком: до этого был первым замом, курировал вопросы АПК, производства и переработки сельхозпродукции. Впрочем, и последнее время, после назначения Владимира Дворника вице-премьером, представлял интересы и озвучивал результаты работы области. В горячую пору такой специалист для региона значит многое.
Тем более вопросы есть. Сейчас урожайность зерновых в Гомельской области не превышает 25 центнера с гектара. А значит нужно работать над изменением структуры посевных площадей. Спасение, быть может, в царице полей – кукурузе. И это далеко не один важный вопрос.
Александр Лукашенко:
Вы видите, что произошло на «Гомсельмаше», когда они отчитывались, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе даже не укомплектованные. И все, начиная от Румаса, Кочановой, Турчина и заканчивая главами администраций, там ходили и не видели, что происходит. Тогда героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. В общем, мужики, не мне вам объяснять, что надо делать. Идите и начинайте работать. Есть проблемы – говорите, будем решать вместе.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
А вот курировать область Витебскую будет Анатолий Линевич. Бывший председатель Копыльского райисполкома стал помощником Президента – инспектором по Витебской области. Что и говорить, себя зарекомендовал. Уже при назначении Александр Лукашенко говорит о «наболевшем» для области вопросе, а точнее о создании в регионе единой системы управления АПК.
Кроме того, новые руководители и на наших крупных предприятиях. Так, Дмитрий Корчик должность заместителя министра промышленности сменил. Теперь углубленно заниматься будет жизнью Белорусского металлургического завода. А вот Александр Осмоловский отныне председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи.
Александр Лукашенко:
Или возьмите завод. Очень хотелось бы, чтобы результат был. Это один из флагманов нашей страны. Тоже нет необходимости рассуждать на эту тему, немало там сделано, база есть, работать можно, создавать и на самом мероприятии новые рабочие места, и развивать производство.
Такое внимание Президента к БМЗ, конечно, неслучайно. По объёму товарной продукции оно входит в число пяти крупнейших предприятий страны. Свою продукцию завод поставляет более чем в 60 государств. Так, по итогам 2018 года около 42% ушло в Европу, около 34 – в страны СНГ. Знают нашего производителя в Африке, Америке, Юго-Восточной Азии. Но несмотря на то, что карта поставок чёткая и, что называется, «на руках», актуальные вопросы всё равно остаются. Они-то и попадут в первую очередь в поле зрения нового руководителя.
Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:
Также Президент дал согласие на назначение нового замминистра образования, первого заместителя министра связи и информатизации, заместителя начальника Белорусской железной дороги.
Кроме того, дипломат Александр Гурьянов расширил свою зону ответственности. Теперь он ещё и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сан-Марино по совместительству.
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«Есть проблемы – говорите, будем решать вместе». Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных органов власти и предприятий
Новости Беларуси. Справедливость и честное отношение к людям – основа деятельности власти. Об этом 29 июля напомнил Президент, согласовывая назначения...
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