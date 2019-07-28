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Почем «невинные души»?

29.07.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние пять лет число жертв педофилов в Беларуси выросло в четыре раза - такую статистику недавно озвучили представители Генеральной прокуратуры на одном из межведомственных семинаров в Гродно. Согласитесь, это не может не волновать: даже взрослый не всегда может за себя постоять, а ребенок?

Почем «невинные души»?
Фото: belapan.com
На фото: Самый известный белорусский педофил Вячеслав Давыдович, реально осужденный за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, бывший сотрудник Администрации президента и руководитель благотворительного фонда «В помощь детям-сиротам», получил срок всего в 5 лет, отсидел менее двух лет в колонии и уже благополучно вышел на свободу

В нынешнем году в Польше вышел фильм «Только не говори никому» про сексуальные домогательства католических священников в отношении детей. Сюжет прост: съемочная команда вместе с бывшими жертвами навещает еще живых служителей культа, уличенных некогда в домогательствах. Те молчат, извиняются, а иногда парируют: «А что я такого сделал?!..» Документальное кино в набожной Польше имело эффект разорвавшейся бомбы: только за первые два дня его посмотрело 7 млн человек!


Иногда кажется, что, если бы подобный фильм снимали у нас, он был бы посвящен… спорту! Вспомните нашумевшее «дело велосипедистов», когда взрослые дяди заманивали к себе мальчиков под видом спортивной секции. Или историю «батюшки со свастикой» Константина Бурыкина, который рулил пауэрлифтингом в Беларуси: сейчас в довесок к прошлым делам его обвиняют в сексуальном насилии над малолетней дочерью. О физруках со странными интересами тоже можно много рассказать: даже у нас в школе такой был. Пацаны его презирали за то, что он никогда сам не бегал, а только других заставлял, девочки - за «обнимашки» и беседы в стиле: «А кто ты по знаку зодиака? М-м-м, а я Лев!» и т.д.

Фокус ведь в чем? В легком доступе к детям. Ни в церковь, ни в костел у нас, давайте честно, родители детей «пачками» не сдают. А вот в спортивные кружки и секции - обязательно! Спорт у нас в почете и, пожалуй, является на официальном уровне едва ли не такой же «религией», как в Польше католицизм. А значит, и любые скандальные истории скорее будут замалчиваться - как неизвестными до сих пор остаются «высокопоставленные чиновники», про которых писали СМИ в контексте «дела велосипедистов», пишет belgazeta.by

Ну, бог с ним, со спортом. Спорт есть жизнь! Нельзя просто взять и запретить все места массового скопления детей - кружки, летние лагеря, спортивные секции и т.д., куда раньше как раз-таки часто и устраивались на работу педофилы, чтобы иметь доступ к «невинным душам». По песочницам в спальных районах ведь не набегаешься, предлагая деткам мороженое - «приподъездные» бабушки прогонят, а то и милицию вызовут. А значит, педофилам нужно было внедряться в среду. Сейчас же, похоже, все меняется - полностью в духе времени.

Где в XXI веке массово скапливаются дети? Правильно, в интернете! И формат преступления переходит в виртуальную сферу. В обиходе сотрудников МВД, которые занимаются раскрытием такого рода деяний, появились новые термины - целый словарик. Груминг - склонение детей к действиям сексуального характера через интернет, сексчатинг - общение на сексуальные темы, секстинг - пересылка сообщений и изображений интимного характера, сексторшн - шантаж с использованием материалов интимного характера и т.д.

Здесь как в присказке: «Кто был ничем, тот стал повсюду». Едва ли не каждый пользователь социальных сетей рано или поздно сталкивается с попытками познакомиться в разной форме. Однако если совершеннолетней девушке с мозгами придет от незнакомого человека сообщение с фотографией страпона и просьбой, мол, «не могли бы вы мне помочь?» - она, скорее всего, посмеется с подружками. А вот для неопытного ребенка подобные навязчивые предложения анонимов из сети могут оказаться травмой, а в отдельных случаях - закончиться трагедией.


В моменте с домогательствами к детям в интернете есть и плюсы по сравнению с «реалом»: проще доказать и раскрыть. Именно поэтому вместе с зафиксированным ростом количества подобных преступлений растет и раскрываемость. Однако суть ведь не меняется - рисков становится объективно больше. А что насчет наказания?

Например, бывший сотрудник Администрации президента и руководитель благотворительного фонда Вячеслав Давыдович получил всего пять лет, из которых за развращение малолетних в колонии провел всего год и восемь месяцев (там были еще экономические статьи - львиная доля срока за них). Кстати, его историю в СМИ напрямую связывали с тем же «делом велосипедистов», мол, это одна схема. В скором времени Давыдович освободился и в мае этого года уже подал в суд на журналистов, которые, мол, «очернили его имя и репутацию».

А сейчас сравним. Обвиняемый во взятке на смехотворную сумму экс-замглавы Минска Андрей Доморацкий получает 12 лет, а обвиняемый в педофилии Вячеслав Давыдович - менее двух (срок, как говорят на зоне, «на одной ноге отстоять»). Где логика? Или те самые «невинные души» у нас стоят совсем недорого? Как говорится, «бабы еще нарожают», да?

Конечно, даже два года или пять лет в МЛС для человека со статьей, связанной с сексуальным насилием, тем более над детьми, совсем не сахар. Неформальную касту «опущенных» и соответствующее отношение к ним на зонах и в тюрьмах никто не отменял. Однако это уже другой формат справедливости, совсем не государствен-ный - «народный», близкий к самосуду.

Но даже если после прессинга «за колючкой» такой персонаж выйдет на свободу, где гарантия, что он не возьмется за старое? Ведь если педофилия - психическое расстройство, а не досужая прихоть, то оно само собой никуда не исчезнет, правда? Что же делать? Например, в Украине Рада недавно приняла закон о принудительной химической кастрации педофилов, публичном реестре лиц, обвиненных в сексуальных преступлениях и пожизненном административном надзоре.

Радикально? Да. Эффективно? Посмотрим. А если у нас? Можно. Особенно с реестром - пусть работодатель и соседи знают. Да и химическая кастрация во избежание рецидивов - ОК. Это то редкое ужесточение системы, которое лично я бы поддержал.


Есть только один момент - доверие к нашим судам и правоохранительной системе в целом. Если неугодному чиновнику, адвокату, бизнесмену могут подкинуть деньги, пистолет или наркотики, то кто мешает закачать ему на ноут пару файлов с детской порнографией? Кто мешает взломать его чат и начать пошлую переписку с каким-нибудь несовершеннолетним?.. В итоге - не просто поломанная, а растертая в пыль жизнь человека. Впрочем, у нас что жизнь человека, что «невинные души» - все дешево.
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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За последние пять лет число жертв педофилов в Беларуси выросло в четыре раза - такую статистику недавно озвучили представители Генеральной прокуратуры на одном из...
 
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