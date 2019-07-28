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Прокурор запросил высшую меру наказания

29.07.2019 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 июля в Витебском областном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова, обвиненного в убийстве двух пенсионерок в селе Присушино. Прокурор попросил применить в отношении него исключительную меру наказания - расстрел.



Прокурор Виталий Сузанский обратил внимание, что убийство было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийства, и это является отягчающим фактором.

Предварительное следствие инкриминировало Павлову еще и разбой (ч.3 ст. 207 УК), но прокурор опроверг мотив убийства и предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч.2 ст. 205 УК (Кража).

Обвинитель посчитал вину Павлова доказанной. Действия Павлова были квалифицированы прокурором как "особо опасный рецидив преступления".

Учитывая все обстоятельства дела, прокурор запросил применить в отношении обвиняемого исключительную меру наказания - расстрел.

Как сообщают правозащитники "Витебской весны", в свою очередь, адвокат Павлова убеждала судебную коллегию (председательствует судья Евгений Давлюд), что убийство произошло в результате спора и было спровоцировано одной из женщин, которая якобы оскорбляла обвиняемого, так как имела претензии к качеству построенного им сарая. По мнению защитника, цели убивать женщин обвиняемый не имел - просто пришел купить вина, которым торговали женщины.


В своей речи адвокат обратила также внимание на смягчающие обстоятельства: ее подзащитный сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся. Защитник просила суд дать мужчине еще один шанс на исправление и не применять к нему исключительную меру.

В последнем слове обвиняемый выразил сожаление и раскаяние за содеянное, и также попросил суд не применять к нему высшую меру.

Приговор по делу будет оглашен 30 июля.
 
Теги: Витебск
 
 
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29 июля в Витебском областном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова, обвиненного в убийстве двух...
 
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