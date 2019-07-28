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В Туркменистане начались задержания за слухи о смерти президента
Источник материала: Партизан
Силовые структуры Туркменистана проводят операцию по выявлению и задержанию лиц, причастных к распространению слухов о смерти или плохом самочувствии президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Источник фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Об этом сообщает
Задержанным предъявлены обвинения в распространении информации, способствующих дестабилизации обстановки в стране. Точное количество и имена задержанных не уточняются. Известно, что три человека задержаны в Лебапском велаяте —регионе на востоке Туркмении, который был образован в декабре 1992 года на территории бывшей Чарджоуской области Туркменской ССР. Речь о сотруднике Лебапского отделения «Туркментелекома», работнике водного хозяйства и женщине, которая работает в местной системе ЖКХ.
Одновременно власти страны активизировали пропагандистскую работу. К проправительственным сайтам, которые в резкой форме критикуют распространителей «фейковых провокаций», присоединились популярные туркменские музыканты. Через свои аккаунты в социальных сетях они призывают своих поклонников не верить слухам и проклинают «предателей родины».
Информация о возможной смерти второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова стала активно распространяться 21 июля, в том числе в России. К этому моменту Бердымухамедов уже две недели не появлялся на публике. Однако посольство Туркменистана в РФ назвало эти предположения «абсолютной ложью». 25 июля президент впервые появился перед телекамерами, которые присутствовали при обсуждении новых градостроительных проектов в столице. Кроме того, пресс-служба главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил с днем рождения своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева, пишет
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Силовые структуры Туркменистана проводят операцию по выявлению и задержанию лиц, причастных к распространению слухов о смерти или плохом самочувствии президента...
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