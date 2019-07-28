В Туркменистане начались задержания за слухи о смерти президента





Источник фото: Kremlin Pool / Global Look Press





издание «Хроники Туркменистана». По его данным, с 25 июля правоохранители и спецслужбы перешли на «усиленный вариант несения службы», в рамках которого в Ашхабаде и других регионах страны прошли первые аресты. Об этом сообщает«Хроники Туркменистана». По его данным, с 25 июля правоохранители и спецслужбы перешли на «усиленный вариант несения службы», в рамках которого в Ашхабаде и других регионах страны прошли первые аресты.





Задержанным предъявлены обвинения в распространении информации, способствующих дестабилизации обстановки в стране. Точное количество и имена задержанных не уточняются. Известно, что три человека задержаны в Лебапском велаяте —регионе на востоке Туркмении, который был образован в декабре 1992 года на территории бывшей Чарджоуской области Туркменской ССР. Речь о сотруднике Лебапского отделения «Туркментелекома», работнике водного хозяйства и женщине, которая работает в местной системе ЖКХ.





Одновременно власти страны активизировали пропагандистскую работу. К проправительственным сайтам, которые в резкой форме критикуют распространителей «фейковых провокаций», присоединились популярные туркменские музыканты. Через свои аккаунты в социальных сетях они призывают своих поклонников не верить слухам и проклинают «предателей родины».







