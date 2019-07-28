Почему родители проигрывают гаджетам?









«Минск-Новости» рассказала Инесса Чепелева, психолог клуба для подростков и родителей «Дети мегаполиса». Какие общемировые проблемы неизбежно настигают молодое поколение, как изменило нас и наших детей общество, благополучное с точки зрения потребления, корреспонденту агентстварассказалапсихолог клуба для подростков и родителей «Дети мегаполиса».





Дети, родившиеся в постсоветское время, свободны от большинства стереотипов, которые прививали нам наши родители. Они появились на свет в достаточно устоявшемся благополучном обществе: среднестатистическая семья может обеспечить своему ребенку с рождения нормальную пищу, одежду, обувь, игрушки. Поэтому наши дети не знают, что такое нужда, что значит стоять ночь в очереди за сапогами и покупать сахар и масло по талонам. А жизнь «за железным занавесом» для современных подростков вообще нонсенс…









Сейчас родители вкладывают много денег в образование и развитие своих детей. Недостаточно, чтобы ребенок хорошо учился в школе, важно, чтобы он был спортсменом, занимался на курсах английского/китайского, живописи, маркетинга и ораторского искусства. Дети стали инвестиционным проектом и обязаны оправдывать ожидания родителей, которым мало гордиться успехами своих наследников, но хочется также получать дивиденды, в том числе в виде финансовой поддержки после выхода на пенсию. К этому ведут детоцентрированность современного общества («Всё лучшее детям» — главный девиз) и экономическая ситуация в мире. С точки зрения социума и человечности нормально, когда молодое поколение содержит и обеспечивает своих родителей в старости. Только одно дело, когда раньше в семье было пять детей, а сейчас — один-два ребенка. С финансовой точки зрения, новому поколению будет непросто.





Современные дети все чаще компенсируют родительскую «несбывшуюся мечту». Что это значит? Наверняка вы слышали, а возможно, и сами произносили фразы, подобные следующим: у меня не было высшего образования, тебе я смогу его обеспечить; мои родители не могли оплатить репетитора по английскому, я смогу оплатить… Печально, что интересы самих детей, их желания, способности и таланты отодвигаются на второй план.

Современные подростки родились и живут в огромном потоке информации. Они не знают другого мира, когда нужно было искать эксперта в определенном вопросе, идти в библиотеку, просматривать каталоги… Они не понимают такого «счастья». Информация сегодня доступна каждому, ребенок имеет возможность узнать обо всем, что ему нужно, находясь в любой точке мира, да еще и из разных источников. Поэтому «истина в одной инстанции» осталась в далеком прошлом. Перед новым поколением стоит задача выбрать качественную и правдивую, стоящую информацию в этом потоке. Они знают, что такое фейк, что привело к снижению доверия к информации в целом и к разного рода «экспертам». В то же время благодаря Интернету современные дети имеют доступ к бесплатным обучающим курсам престижнейших университетов мира.









Серьезной проблемой стала доступность информации «шоковой», или не подходящей для ребенка. Ученые терпят фиаско — они не могут найти решение проблемы с технической точки зрения. Если ребенок не получает доступ к запретной информации у себя дома на компьютере, то у него есть смартфон, который мы, взрослые, ему обеспечили. И теперь, например, как только ребенка начинают интересовать отличия между мальчиком и девочкой, «Гугл» ему в помощь… Совет здесь один: взрослый должен взять на себя ответственность за информационное обеспечение ребенка, научить с малых лет выбирать качественный контент. А чтобы чадо к вам прислушивалось, нужно не упустить момент и создать доверительные отношения. Желательно, да и легче, сделать это до 11 лет, пока ребенок сам тянется к родителям.





В наше время отношения между ребенком и родителем заменяются отношениями между гаджетом и ребенком. Как часто мы говорим: не мешай, я занят; у меня нет времени тебя выслушивать; иди и посмотри мультик… И ребенок видит, что мама или папа почему-то не хочет выстраивать с ним отношения, а гаджет всегда доступен, всегда свободен, с ним весело, хорошо и интересно. Самое худшее, что можно от него ожидать, — он разрядится, но это легко исправить. И тогда родители сильно проигрывают гаджетам.













Отсюда вытекает еще несколько неутешительных тенденций современности, которым подвержены подростки. Прежде всего — поколение чайлдфри. Очень многие молодые люди настолько исстрадались от игнорирования их родителями, что не хотят рожать детей. Они привыкли, что дети мешают, с ними сложно, и готовы скорее завести собачку. И второй момент — в мире снижается интерес к сексу как к интимной близости двух человек. Зачем искать партнера, ухаживать, тратить деньги, время и нервы, если есть гаджет.









И все-таки ценность близких и доверительных отношений между людьми никуда не делась. Современные подростки, как и прежде, нуждаются в дружбе, любви, внимании и заботе. Человеческое тепло, искренний, открытый разговор и нежные прикосновения ничто не заменит. Думаю, они и есть то важное и ценное, что делает нашу жизнь интересной.







