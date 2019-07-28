МВД предупреждает о возможной активности мошенников во время переписи населения

"Существует отдельный вид мошенничества, когда злоумышленники под видом работников коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры. Жертвами аферистов становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Их доверчивость оборачивается против них: мошенники проникают в квартиры и похищают сбережения, - отметили в МВД. - Активизируются такие злоумышленники, как правило, к плановым проверкам домов, проведению капитального ремонта, переписи населения. Ближайшее такое мероприятие пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября".





Милиция напоминает о правилах безопасности, которые помогут избежать неприятностей. Следует помнить, что по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября. Задействованные в процедуре работники должны иметь при себе удостоверение переписчика, которое действительно только при предъявлении паспорта.









Также у представителя с собой должен быть планшет и сумка со специальным логотипом. "Ни в коем случае нельзя впускать в дом незнакомых людей. Даже если вы убедились в личности работника, разговаривайте с ним на лестничной клетке или на улице. Если просят запасную ручку, стакан воды и тому подобное, то следует зайти в квартиру и закрыть дверь на замок. После этого можно взять то, что нужно, и снова выйти к посетителям. Также важно не давать свои документы незнакомым людям", - подчеркнули в МВД.



