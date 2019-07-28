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ФПБ сделала заявление о парламентских выборах в Беларуси. Опять бла-бла-бла

29.07.2019 20:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году в Беларуси должны пройти парламентские выборы. Они запланированы на ноябрь. В подготовке и проведении мероприятия активно будет участвовать Федерация профсоюзов. (Кто бы сомневался, как говорится).

Об этом журналистов проинформировал глава ФПБ Михаил Орда. По его словам, Федерация намерена выдвигать представителей в избирательные комиссии всех уровней. Кроме того, профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами.

Федерация профсоюзов - одна из самых массовых общественных организаций. Безусловно, мы никогда не оставались в стороне от важных политических, общественных событий, – заявил Михаил Орда.

Также он сообщил, что ФПБ планирует поддержать кандидатов, чьи программы соответствуют принципам работы Федерации.

Мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые предложат себя для избрания депутатами и будут избраны, были, как говорится, от земли, знали ситуацию в трудовых коллективах, разбирались в вопросах, слышали и понимали проблемы населения, – сказал Михаил Орда.


Руководитель ФПБ подчеркнул, что для Федерации очень важно то, чтобы в законопроектах, которые будут принимать депутаты, учитывалось мнение трудящихся и профсоюзов.

Напомним, что ФПБ принимала активное участие во всех выборах и все поддержанные ею депутаты никогда не учитывали "мнения трудящихся" и наоборот, дружно голосовали за законы, ущемляющие права людей. Как, впрочем, и Михаил Орда лично.
 
 
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В этом году в Беларуси должны пройти парламентские выборы. Они запланированы на ноябрь. В подготовке и проведении мероприятия активно будет участвовать Федерация...
 
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