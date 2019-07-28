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От пули лифчик спас. Студентку уберегла лямка от бюстгальтера, в ней застряла пуля

29.07.2019 20:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21-летняя Данис Мердо стала одной из участниц стрельбы, в которой погиб один человек и 11 получили ранения.


Фото © Facebook / Daniesa Murdaugh

И её история могла быть куда трагичнее, пишет life.ru.
Девушка рассказала невероятную историю, в которой она спаслась благодаря своей одежде. Данис была участницей ежегодной вечеринки Old Timers Event в Бруклине (Нью-Йорк, США), но внезапно в разгар веселья началась стрельба. Студентка побежала и, услышав хлопки позади, почувствовала, как что-то ударило её в спину.

"Я не могла дышать. <...> Моё сердце бешено билось. Я чувствовала слабость и не могла встать"

При осмотре выяснилось, что в девушку попала пуля. Но по счастливой случайности она угодила прямо в лямку её бюстгальтера, что, судя по всему, спасло Данис жизнь, пишет Newsweek.


"Слава богу, лямка бюстгальтера оказалась достаточно толстой, чтобы сдержать её [пулю]. Если бы не это, она прошла бы глубже"

Правоохранители считают, что стрелков было как минимум двое. У них пока нет подозреваемых, но полицейские проверяют, не была ли стрельба связана с бандитскими разборками.
 
 
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21-летняя Данис Мердо стала одной из участниц стрельбы, в которой погиб один человек и 11 получили ранения.
 
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