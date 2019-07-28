От пули лифчик спас. Студентку уберегла лямка от бюстгальтера, в ней застряла пуля

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life.ru . И её история могла быть куда трагичнее, пишет

Девушка рассказала невероятную историю, в которой она спаслась благодаря своей одежде. Данис была участницей ежегодной вечеринки Old Timers Event в Бруклине (Нью-Йорк, США), но внезапно в разгар веселья началась стрельба. Студентка побежала и, услышав хлопки позади, почувствовала, как что-то ударило её в спину.





"Я не могла дышать. <...> Моё сердце бешено билось. Я чувствовала слабость и не могла встать"





пишет Newsweek. При осмотре выяснилось, что в девушку попала пуля. Но по счастливой случайности она угодила прямо в лямку её бюстгальтера, что, судя по всему, спасло Данис жизнь,Newsweek.









"Слава богу, лямка бюстгальтера оказалась достаточно толстой, чтобы сдержать её [пулю]. Если бы не это, она прошла бы глубже"





Правоохранители считают, что стрелков было как минимум двое. У них пока нет подозреваемых, но полицейские проверяют, не была ли стрельба связана с бандитскими разборками.



