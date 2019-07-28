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Смельчак на джипе собирал грибы в 30 метрах от границы с Литвой, а потом испугался и скрылся от пограничников

29.07.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для задержания оказавшего неповиновение жителя Вороновского района пограничники применили табельное оружие



Вчера, рядом с границей пограничный наряд обнаружил автомобиль Jeep без регистрационных номеров, возле которого находился неизвестный, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Но увидев правоохранителей, мужчина сел в транспортное средство и попытался скрыться. Водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке, после чего пограничники были вынуждены применить табельное оружие для задержания внедорожника.

Позже был обнаружен автомобиль с пробитыми колесами, а спустя несколько часов по месту жительства и его водитель. Свое нахождение на режимной территории житель деревни Бражельцы Вороновского района объяснил сбором даров природы, а скрыться решил, так как чего-то испугался.


В отношении мужчины начат административный процесс по ст.ст.23.30 (нарушение пограничного режима) и 23.4 (неповиновение) КоАП Беларуси. Ему грозят крупные штрафы.

На пробитых колесах водителю удалось немного оторваться от преследования. Брошеную пустую машину пограничники нашли в поле. Нарушителя – сельчанина из деревни Бражельцы задержали спустя пару часов у него дома.

– Мужчина сказал, что на режимную территорию забрел во время сбора даров природы, а скрывался потому, что сам не зная чего, испугался, – прокомментировали в пресс-службе.

Против нарушителя начат административный процесс по двумя статьям: нарушение пограничного режима и неповиновение. Ему грозят крупные штрафы.
 
 
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Для задержания оказавшего неповиновение жителя Вороновского района пограничники применили табельное оружие
 
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