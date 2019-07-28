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В доме полузащитника «Арсенала» найден труп мужчины

29.07.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция раскрыла подробности гибели.

В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда эль-Ненни обнаружен труп мужчины, сообщает BBC.

Как уточняет полиция, скорее всего, погибший был вором и скончался от удара электрическим током, когда намеревался перерезать провода сигнализации.

Дом эль-Ненни расположен в 100 километрах от Каира. Последнее время он использовался в качестве офиса для семейной благотворительной организации.
 
 
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Полиция раскрыла подробности гибели.
 
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