В доме полузащитника «Арсенала» найден труп мужчины

BBC. В доме полузащитника сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеда эль-Ненни обнаружен труп мужчины, сообщает





Как уточняет полиция, скорее всего, погибший был вором и скончался от удара электрическим током, когда намеревался перерезать провода сигнализации.





Дом эль-Ненни расположен в 100 километрах от Каира. Последнее время он использовался в качестве офиса для семейной благотворительной организации.