Гендиректором БМЗ назначен бывший замминистра промышленности Дмитрий Корчик

Корчик ранее занимал пост заместителя министра промышленности Беларуси.





До конца мая текущего года гендиректором БМЗ был Анатолий Савенок.





ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" является одним из крупнейших металлургических производств в Восточной Европе. В 2018 году предприятие экспортировало более 2 млн тонн продукции более чем на $1,25 млрд (рост на 25,9%). В структуре экспорта продукции БМЗ почти 50% приходится на страны ЕС, доля азиатского региона - 12%, стран СНГ - 24%. Продукция БМЗ поставляется в 66 стран мира.









Кроме того, президент дал согласие на назначение на должность председателя правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" Александра Осмоловского. До настоящего времени он занимал пост начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервиса" Управления делами президента Беларуси.