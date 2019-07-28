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Надоели скучные кубки и тарелки для чемпионов? Посмотрите на приз в Гамбурге – геометрия финального розыгрыша-2018

29.07.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гамбурге Николоз Басилашвили защитил прошлогодний титул и на церемонии награждения получил вот такой трофей.



Этот концептуальный кубок – часть масштабного процесса по обновлению турнира. С тех пор, как в 2008 году Гамбург потерял статус «Мастерса» и хорошее место в календаре, он всеми силами пытается поддерживать уровень, пишет by.tribuna.com В этом году организаторы вели переговоры с ATP о том, чтобы считаться открытым чемпионатом Европы, но они провалились: ATP посчитала, что турнир слишком мелкий для такого статуса, а еще инициатива напрягла хозяев европейских «Мастерсов».



Всю айдентику турнир в Гамбурге все же обновил. Новый трофей – это еще и логотип соревнований. Желтые линии – не рандомные каракули, а траектория, по которой мяч летал в последнем розыгрыше турнира-2018.
 «В сердце концепции лежит игра и ее самый важный участник – теннисный мяч. Его динамизм вдохновил новый логотип. Цвета выбраны после тщательного анализа и помогают достичь максимальной визуальной дифференциации», – объясняет турнир на официальном сайте. А вплетение названия соревнований в траекторию полета должно создавать ощущение, что зритель находится в середине розыгрыша.

Трудно оценивать, насколько это поможет привлечь игроков и болельщиков, но в портовом Гамбурге и раньше были концептуальные трофеи – в виде корабельных пропеллеров.

Морская тема не совсем умерла и в этом году – проигравшему Андрею Рублеву дали корабль в бутылке.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer; Gettyimages.ru/Alexander Scheuber
 
 
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В Гамбурге Николоз Басилашвили защитил прошлогодний титул и на церемонии награждения получил вот такой трофей.
 
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