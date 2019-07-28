Надоели скучные кубки и тарелки для чемпионов? Посмотрите на приз в Гамбурге – геометрия финального розыгрыша-2018









by.tribuna.com В этом году организаторы вели переговоры с ATP о том, чтобы считаться открытым чемпионатом Европы, но они провалились: ATP посчитала, что турнир слишком мелкий для такого статуса, а еще инициатива напрягла хозяев европейских «Мастерсов». Этот концептуальный кубок – часть масштабного процесса по обновлению турнира. С тех пор, как в 2008 году Гамбург потерял статус «Мастерса» и хорошее место в календаре, он всеми силами пытается поддерживать уровень, пишетВ этом году организаторы вели переговоры с ATP о том, чтобы считаться открытым чемпионатом Европы, но они провалились: ATP посчитала, что турнир слишком мелкий для такого статуса, а еще инициатива напрягла хозяев европейских «Мастерсов».













Всю айдентику турнир в Гамбурге все же обновил. Новый трофей – это еще и логотип соревнований. Желтые линии – не рандомные каракули, а траектория, по которой мяч летал в последнем розыгрыше турнира-2018.

«В сердце концепции лежит игра и ее самый важный участник – теннисный мяч. Его динамизм вдохновил новый логотип. Цвета выбраны после тщательного анализа и помогают достичь максимальной визуальной дифференциации», – объясняет турнир на официальном сайте. А вплетение названия соревнований в траекторию полета должно создавать ощущение, что зритель находится в середине розыгрыша.





Трудно оценивать, насколько это поможет привлечь игроков и болельщиков, но в портовом Гамбурге и раньше были концептуальные трофеи – в виде корабельных пропеллеров.





Морская тема не совсем умерла и в этом году – проигравшему Андрею Рублеву дали корабль в бутылке.





Фото: REUTERS/Fabian Bimmer; Gettyimages.ru/Alexander Scheuber



