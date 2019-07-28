ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский блогер развеял миф про «натуральные советские продукты»

29.07.2019 19:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня будет пост-разоблачение самого любимого мифа всех любителей СССР — о том, что в СССР были какие-то там «сверхнатуральные» и «качественные» советские продукты, на которые даже и близко не похоже всё современное, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Белорусский блогер развеял миф про «натуральные советские продукты»
фото: gettyimages.com
 В СССР замалчивали истинные масштабы использования химии в сельском хозяйстве.

Сегодня будет пост-разоблачение самого любимого мифа всех любителей СССР — о том, что в СССР были какие-то там «сверхнатуральные» и «качественные» советские продукты, на которые даже и близко не похоже всё современное, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

В доказательство этого факта фанаты СССР часто приводят «совковые» постановочные фото, на которых улыбающиеся белозубые модельной внешности трактористы в накрахмаленных белых рубашках выращивают исключительно натуральную картошку.

Миф о «натуральных советских продуктах» зиждется на трех китах, и первый из них — это сравнение неверных товарных категорий. Молоко, сметана и хлеб сравниваются с «Дошираком», супами быстрого приготовления и всякими там жевательными конфетами — разумеется, сравнение будет не в пользу последних.


Второй кит — это то, что в СССР не было закона об указывании на этикетках полного состава продуктов. Это якобы дает основание полагать, что продукты были натуральными (раз не был указан состав), хотя в реальности в тех же советских сосисках «химии» могло быть побольше, чем в современных.

Ну и третий кит — это замалчивание истинных масштабов использования всякой химии в советском сельском хозяйстве. Про это не любят вспоминать (либо не хотят знать) нынешние фанаты СССР, хотя масштабы проблемы поистине катастрофические — вот как раз сегодня мы об этом и поговорим.

Итак, в сегодняшнем посте — разоблачение мифа о «натуральных и качественных продуктах в СССР».

Что такое пестициды.

Начну сразу с главного — в советском сельском хозяйстве массово использовались пестициды. Что такое пестициды и для чего они нужны? Пестицидами называют обширную группу химических элементов, которые якобы должны «помогать» в сельском хозяйстве получать большее количество урожая с меньшей площади. Пестициды уничтожают сорняки, вредных насекомых, бактерии, грибки и даже теплокровных животных — то есть, по сути, являются ядами.

В первой половине XX века бесконтрольное использование пестицидов не считалось чем-то зазорным, агрономы исходили из простой логики — вот поле без пестицидов, урожай на нем меньше. Вот поле с пестицидами — урожай на нём больше, а сами плоды крупнее, значит пестициды это хорошо. Уже позже появились комплексные научные исследования, доказавшие огромный вред пестицидов — яд в той или иной мере проникал в урожай и оказывал крайне вредное воздействие на здоровье тех людей, кто употреблял потом эти продукты.

В пятидесятые годы в США и других развитых странах начались исследования влияния пестицидов на организм человека — и многие из пестицидов стали массово запрещаться к использованию. Так, например, в 1950 году в США был полностью запрещен карбофос, в 1954 — бутифос, в 1956 — фосфамид. В 1965 году был полностью запрещен хлорпирифос.

Пестициды в СССР.


фото: gettyimages.com

А что в СССР? Владимир Ленин как-то сказал — «мы пойдём другим путём», это касалось в том числе и пестицидов. Как и в случае с чернобыльскими «рекордами», большевики думали больше про увеличение количества выработки, чем про последствия, которые это может иметь для здоровья населения. Крупная чиновница из минздрава СССР по фамилии Селиванова прямо так и сказала в 1988 году: «химической защите нет альтернативы. Мы подтверждаем, что комплекс вредных факторов, вызываемых ею, действует и на человека. Знаем, есть и утраты, но ущерба от применения никто не подсчитал».

В общем, болеют и страдают люди от пестицидов — да и фиг с ними, ущерба никто не подсчитал, значит его как бы и нет!


Из-за «стахановских» методов производства пестициды не то чтобы запрещали — а наоборот, старались внедрять всё новые и новые, причём войти в историю хотели как директора совхозов с невиданными доселе урожаями, так и ученые-химики — внедрившие, например, линурон и пропанид с целой пропагандистской кампанией и статьями вроде «Навстречу новым пестицидам!».

89 химикатов и «натуральные продукты».

В конце концов, уже в последние годы существования СССР, пестициды стали запрещать и там. Бутифос, запрещенный в США в 1954 году, в СССР запретили только в 1986-м. Использование фосфамида ограничили в 1986-м, хлорпирифоса — в 1984-м. Карбофос, запрещенный в США в 1950-м году, использовался вплоть до 1991 года и продолжает использоваться ныне.

Но всё равно — большинство вредных химикатов продолжали использоваться до самых последних дней СССР. Есть вот такой очень интересный график, который показывает количество запрещаемых к использованию химикатов по годам в СССР. Как видим, в течение семидесятых и восьмидесятых годов запрещали лишь небольшое количество пестицидов, тогда как в 1995 году запретили сразу аж 89 препаратов. Предположу, что в 1991 году, после падения советской системы, в сельском хозяйсте наконец-то начались настоящие, политически неангажированные исследования, которые через пару лет работы показали однозначный вред большинства используемых в сельском хозяйстве химикатов, и их сразу же запретили.

Вместо эпилога.

Что же получается в итоге? А получается то, что фактически до самых последних лет существования СССР там широко использовались пестициды — и все те самые «натуральные советские продукты» были получены с помощью вредных для здоровья химикатов — просто обычным советским людям про это никто не говорил.

И я задумался — не от пестицидов ли многие граждане СССР так плохо выглядели и теряли зубы уже в раннем возрасте?
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня будет пост-разоблачение самого любимого мифа всех любителей СССР — о том, что в СССР были какие-то там «сверхнатуральные» и «качественные» советские...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 20-летний парень предлагал детям попробовать наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика