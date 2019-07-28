|
«Мы уже прилетели подписывать контракт». Агент Милевского рассказал о сорвавшемся переходе в БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал блогеру и экс-футболисту Евгению Савину (
«Артем четыре месяца после „Сплита“ был без команды. В этот момент позвонил Александр Хацкевич, сказав, что с нами хочет поговорить Анатолий Капский. Для нас это был хороший шанс: БАТЭ, еврокубки, крутые задачи. По условиям договорились очень быстро. Капский сказал, чтобы мы вылетали. Я взял Артема и мы прилетели в Минск. Но потом Анатолий Анатольевич позвонил и сказал, что передумал, так как физические кондиции Артема не позволят быстро набрать форму. Думаю, это не основная причина. Скорее всего, кто-то „налил в уши“, что вы берете проблемного человека. К слову, Анатолий Анатольевич, царство ему небесное после того, как Артем выиграла два финала у БАТЭ, признался, что допустил тогда ошибку», — сказал Панков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал блогеру и экс-футболисту Евгению Савину (КраСава) о несостоявшемся переходе в борисовский БАТЭ в 2015 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)