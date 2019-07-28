МИД Азербайджана обвинил Армению в провокациях на границе для срыва переговоров по Карабаху

Источник материала: Интерфакс

МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации напряженности в Карабахе.

"Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе, и вообще наличия "линии фронта" между Арменией и Азербайджаном, является Армения, оккупировавшая военным путем азербайджанские территории, признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Поиск по различному поводу других виновников в этом вопросе означает не что иное, как самообман", - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

"Единственный путь предотвращения таких случаев заключается в обеспечении вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана", - добавила она.

Она напомнила, что некоторое время назад МИД Армении настаивал на неприемлемости "одной рукой проводить переговоры, а другой - открывать огонь", однако после этого заявления была обстреляна позиция пограничного пункта в направлении Газахского района Азербайджана и ранен боец Государственной пограничной службы Азербайджана.

"По-видимому, Армения, одной рукой сохраняющая под оккупацией территории Азербайджана, другой рукой ищет причины для срыва переговоров. Хотела бы напомнить, что после встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что и до этого, во время обсуждения основных документов в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта, во фронтовой зоне вовсе не царило полное спокойствие, но переговоры продолжались", - сказала Абдуллаева.

"Азербайджанская сторона никогда не смирится с фактом оккупации своих земель, и армянская сторона давно должна понять это", - заявила Абдуллаева.

Ранее Нагдалян заявила, что МИД Армении возлагает на Азербайджан ответственность за возможный рост напряженности на линии соприкосновения сторон из-за провокаций с азербайджанской стороны, которые привели к гибели одного армянского военнослужащего и ранениям еще двух армянских военных.

"27 и 28 июля Вооруженные силы Азербайджана провели провокационные акции с участием снайперов на северо-восточной государственной границе Республики Армения, в результате был убит армянский военнослужащий Арман Булгадарян, двое военнослужащих были ранены", - говорится в заявлении Нагдалян.