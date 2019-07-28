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Иран и РФ проведут военно-морские учения в Индийском океане, заявляют в Тегеране
Источник материала: Интерфакс
Иран и Россия до конца 2019 года проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.
"Когда мы говорим об Индийском океане, то имеем в виду большую часть в северной его части, включая... Ормузский пролив и Персидский залив", - сказал Ханзади.
"Стороны проведут встречу для координации", - добавил он в ходе визита в Москву.
В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на иранские СМИ, что учения должны состояться не в этом году, а до марта 2020 года.
Сообщения о таких учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном как раз в районе Ормузского пролива.
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Иран и Россия до конца 2019 года проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на командующего ВМС...
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