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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Источник материала: Интерфакс
В понедельник в Доме футбола в Минске прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.
Представители второго дивизиона "Нафтан" (Новополоцк) и "Локомотив" (Гомель) будут бороться с "Торпедо-БелЗ" и "Шахтером" соответственно.
Матчи 1/8 финала Кубка Беларуси пройдет 3 и 4 августа.
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В понедельник в Доме футбола в Минске прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Согласно жеребьевке, на данном этапе розыгрыша БАТЭ сыграет с минским "Торпедо",...
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