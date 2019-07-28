Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: Интерфакс

В понедельник в Доме футбола в Минске прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.



Согласно жеребьевке, на данном этапе розыгрыша БАТЭ сыграет с минским "Торпедо", минское "Динамо" – с "Гомелем", а "Славия" с "Витебском". Соперником брестского "Динамо" станет "Минск", "Дняпро" поборется со "Слуцком", а "Энергетик-БГУ" – с "Ислочью".

Представители второго дивизиона "Нафтан" (Новополоцк) и "Локомотив" (Гомель) будут бороться с "Торпедо-БелЗ" и "Шахтером" соответственно.

Матчи 1/8 финала Кубка Беларуси пройдет 3 и 4 августа.