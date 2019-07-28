﻿ Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

29.07.2019 20:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В понедельник в Доме футбола в Минске прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Согласно жеребьевке, на данном этапе розыгрыша БАТЭ сыграет с минским "Торпедо", минское "Динамо" – с "Гомелем", а "Славия" с "Витебском". Соперником брестского "Динамо" станет "Минск", "Дняпро" поборется со "Слуцком", а "Энергетик-БГУ" – с "Ислочью".

Представители второго дивизиона "Нафтан" (Новополоцк) и "Локомотив" (Гомель) будут бороться с "Торпедо-БелЗ" и "Шахтером" соответственно.

Матчи 1/8 финала Кубка Беларуси пройдет 3 и 4 августа.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник в Доме футбола в Минске прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Согласно жеребьевке, на данном этапе розыгрыша БАТЭ сыграет с минским "Торпедо",...
 
Новости дня
Новости разные
 
От пули лифчик спас. Студентку уберегла лямка от бюстгальтера, в ней застряла пуля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика