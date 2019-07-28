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Лукашенко подписал закон о поправках в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы

29.07.2019 19:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года "О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве", сообщили в пресс-службе главы государства.

С принятием закона в Хозяйственном и Гражданском процессуальных кодексах закрепляется право лица, чьи законные интересы затрагиваются определением о судебном приказе, в течение 10 дней подать в суд мотивированное заявление о полной или частичной отмене такого определения.

"При этом нужно обязательно обосновать свои возражения и доказать факт нарушения прав и законных интересов", - отметили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года "О...
 
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