Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно Brexit

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что ЕС изменит свою позицию по Brexit и согласится вновь обсудить некоторые пункты соглашения, сообщило агентство Associated Press в понедельник.

"Он сохраняет уверенность в том, что ЕС перестанет заявлять, что соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) нельзя изменить", - заявила пресс-секретарь премьера Элисон Доннелли.

Он отметила, что сам Джонсон не пойдет на переговоры с ЕС до тех пор, пока Брюссель не изменит свою позицию по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. У Джонсона уже было несколько телефонных разговоров с руководством Евросоюза по этой проблеме, сообщает агентство.

Сам Джонсон в понедельник вновь заявил, что сделка, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна.

"Соглашение по Brexit мертво, от него нужно отказаться. Но есть возможность заключить новую сделку", - сказал Джонсон.

Он выразил уверенность в том, что сможет согласовать новую сделку с Брюсселем.

В ЕС неоднократно заявляли, что не намерены вновь вести переговоры по одной из частей сделки о Brexit - по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. При этом, Брюссель был готов обсуждать вторую часть сделки - декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Великобритания, в свою очередь, хочет вновь начать переговоры именно по соглашению о выходе, так как в него входит "страховочный план" по ирландской границе, так называемый "бэкстоп".

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Сам Джонсон выступает за замену "бэкстопа" на альтернативный план.