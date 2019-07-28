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Лидские пограничники со стрельбой задерживали нарушителя, пытавшегося скрыться на джипе
Источник материала: Lida.Info
Вечером 28 июля в Вороновском районе пограничники в 30 метрах от границы с Литвой обнаружили автомобиль Jeep без регистрационных номеров.
Рядом находился мужчина, который попытался скрыться на машине. Чтобы остановить нарушителя, пограничникам пришлось применить табельное оружие,
Внедорожник с пробитыми колесами пограничники нашли неподалеку на поле, а через несколько часов задержали и водителя. Им оказался житель деревни Бражельцы Вороновского района. От правоохранителей он прятался у себя дома. Он объяснил, что около границы просто собирал грибы и ягоды, а скрыться решил, потому что испугался.
В отношении мужчины начат административный процесс по статьям «Нарушение пограничного режима» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Мужчине грозит крупный штраф.
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Вечером 28 июля в Вороновском районе пограничники в 30 метрах от границы с Литвой обнаружили автомобиль Jeep без регистрационных номеров. Рядом находился мужчина,...
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