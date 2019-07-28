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В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

29.07.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

Его установили в сквере на пересечении улиц Кирова и Свердлова. Творческое наследие Навои включает около 30 сборников стихов и поэм.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

В его произведениях отражены культурные традиции мусульманских народов, Средней Азии и Ближнего Востока.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

Малика Алихаджаева, артистка ансамбля «Ташкент Зеболари»:
Его труды можно сравнить только с трудами Пушкина, так как Алишер Навои – основоположник литературного узбекского языка. Его произведения мы изучаем с самого детства. Одно из его самых известных произведений – это «Пятерица» («Хамса), было переведено на множество языков и изучается по сей день.

Люди в материале: Малика Алихаджаева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его установили в сквере на...
 
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