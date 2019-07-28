|
В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его установили в сквере на пересечении улиц Кирова и Свердлова. Творческое наследие Навои включает около 30 сборников стихов и поэм.
В его произведениях отражены культурные традиции мусульманских народов, Средней Азии и Ближнего Востока.
Малика Алихаджаева, артистка ансамбля «Ташкент Зеболари»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его установили в сквере на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)