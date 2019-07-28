Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 103 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Герой Советского Союза Василий Мичурин отметил в Беларуси свой 103-й день рождения. «Золотой звездой» его наградили еще до начала Великой Отечественной – после кровопролитных боев во время Советско-финской войны в 1940 году. В годы Великой Отечественной Василий Мичурин освобождал Беларусь, Польшу, участвовал в штурме Берлина. После почти 30 лет прослужил в армии. Поздравляли сегодня героя военные, ветераны и вице-премьер страны Игорь Петришенко.

«С каждым годом ветеранов той войны становится все меньше. На 1 июля их меньше шести тысяч – 5955 человек. У нас – у нынешнего поколения – остается не так много времени, чтобы успеть сделать все то, что надо сделать для этих людей», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

В Беларуси живут два героя Советского Союза.

