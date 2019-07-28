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Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысячи километров – не преграда партнёрским отношениям. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с белорусскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ташкенте уже собирают тракторы «Беларус», погрузчики, экскаваторы по технологии нашего «Амкодора», самосвалы на базе шасси МАЗ.
О потенциале нашей страны весь день говорили участники форума регионов обоих государств. Гостям презентовали новейшую технику от крупных отечественных промышленных гигантов на площадке МТЗ.
Партнёры из Узбекистана намерены отходить от сборки и углублять локализацию совместных производств. Ожидается, что стороны заключат контракты на сумму не меньше 300 миллионов долларов.
Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Илхом Абдуллаев, председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана:
Сахиб Саифназаров, заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана:
Нодир Отажонов, советник премьер-министра Узбекистана:
Кроме того, стороны планируют развивать сотрудничество в сфере инноваций, науки и культуры. В рамках форума в столице открылась выставка-ярмарка узбекских товаров. Их представлено больше тысячи от производителей из 10 регионов этой страны.
30 июля состоится, пожалуй, самое главное событие – пленарное заседание. По его итогам будет подписано около 20 соглашений. Белорусские партнёры из Узбекистана настроены на заключение новых контрактов.
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Новости Беларуси. Тысячи километров – не преграда партнёрским отношениям. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с белорусскими регионами, сообщили...
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