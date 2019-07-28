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Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

29.07.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тысячи километров – не преграда партнёрским отношениям. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с белорусскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ташкенте уже собирают тракторы «Беларус», погрузчики, экскаваторы по технологии нашего «Амкодора», самосвалы на базе шасси МАЗ.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

О потенциале нашей страны весь день говорили участники форума регионов обоих государств. Гостям презентовали новейшую технику от крупных отечественных промышленных гигантов на площадке МТЗ.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Партнёры из Узбекистана намерены отходить от сборки и углублять локализацию совместных производств. Ожидается, что стороны заключат контракты на сумму не меньше 300 миллионов долларов.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Обсудили очень много вопросов: как формируется промышленная политика в обеих странах, какие льготы существуют, какие проекты мы планируем в развитие нашего инвестклимата. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы содействовать бизнесу для развития таких партнерских связей.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Илхом Абдуллаев, председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана:
МТЗ – легенда. Я, например, первый раз в Минске, вижу эту технику – она действительно инновационна, отвечает современным требованиям, не уступает ни в чем известным в мире брендам.

 

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Сахиб Саифназаров, заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана:
В рамках этого форума будут достигнуты интересные соглашения, договора. В первую очередь – это по промышленной кооперации, промкооперацию мы видим и по электротехнической промышленности, по текстильной, пищевой промышленности.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Нодир Отажонов, советник премьер-министра Узбекистана:
Нас очень интересует животноводство, именно механизация животноводства, кормоуборка, кормозаготовка. В этом направлении мы подготовили проект соглашения с «Гомсельмашем».

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Кроме того, стороны планируют развивать сотрудничество в сфере инноваций, науки и культуры. В рамках форума в столице открылась выставка-ярмарка узбекских товаров. Их представлено больше тысячи от производителей из 10 регионов этой страны.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

30 июля состоится, пожалуй, самое главное событие – пленарное заседание. По его итогам будет подписано около 20 соглашений. Белорусские партнёры из Узбекистана настроены на заключение новых контрактов.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

Люди в материале: Андрей Рыбак, Илхом Абдуллаев, Сахиб Саифназаров, Нодир Отажонов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Тысячи километров – не преграда партнёрским отношениям. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с белорусскими регионами, сообщили...
 
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