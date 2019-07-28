ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соглашение о совместной деятельности государств СНГ в области мирного использования космоса внесено в Госдуму на ратификацию

29.07.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения о совместной деятельности государств СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соответствующее постановление кабинета министров от 27 июля размещено в понедельник на сайте правительства.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года в ходе заседания Совета глав правительств государств СНГ в Астане.

Цель Соглашения - "создание организационно-правовой основы для развития на взаимовыгодных условиях сотрудничества государств СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях", отмечается в сообщении на сайте правительства.

Соглашение раскрывает и конкретизирует положения Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которая была подписана в ходе заседания Совета глав государств СНГ 28 сентября 2018 года в Душанбе.

В соответствии с ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

"Ратификация Соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств - участников СНГ в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики", - говорится в сообщении.

Проект ФЗ "О ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" внесён МИД России и госкорпорацией "Роскосмос". Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 18 июля.

Статс-секретарь - заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении вопроса о ратификации палатами Федерального Собрания РФ.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения о совместной деятельности государств СНГ в области исследования и использования...
 
Новости дня
Новости разные
 
За выходные Минске задержали 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников – ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика