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За выходные Минске задержали 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников – ГАИ
Источник материала: Интерфакс
В результате спецмероприятий в Минске за минувший уик-энд было задержано 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников, сообщили в столичном ГАИ.
"В минувшие выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции проводили мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, оказывающих существенное влияние на безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.1 ст. 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, управление транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ - влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
За аналогичное правонарушение совершенное повторно в течение года после привлечения к административной ответственности наступает уголовная ответственность.
В соответствии с ч.1 ст. 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения, за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
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В результате спецмероприятий в Минске за минувший уик-энд было задержано 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников, сообщили в столичном ГАИ. "В минувшие выходные...
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