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За выходные Минске задержали 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников – ГАИ

29.07.2019 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В результате спецмероприятий в Минске за минувший уик-энд было задержано 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников, сообщили в столичном ГАИ.

"В минувшие выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции проводили мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, оказывающих существенное влияние на безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.

За выходные Минске задержали 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников – ГАИ
За период 26-28 июля сотрудники ГАИ выявили 1642 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 42 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 69 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.1 ст. 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, управление транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ - влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

За аналогичное правонарушение совершенное повторно в течение года после привлечения к административной ответственности наступает уголовная ответственность.

В соответствии с ч.1 ст. 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения, за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате спецмероприятий в Минске за минувший уик-энд было задержано 42 нетрезвых водителя и 69 бесправников, сообщили в столичном ГАИ. "В минувшие выходные...
 
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