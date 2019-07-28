Свыше 50 человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме на севере Бразилии

Источник материала: Интерфакс

По меньшей мере, 52 человека погибли во время бунта в тюрьме в бразильском штате Пара на севере страны, сообщает агентство Associated Press.

Во время бунта арестанты взяли в заложников двух сотрудников тюрьмы, но к настоящему времени их освободили.

Отмечается, что все погибшие - заключенные. Около 20 человек были обезглавлены. Остальные скончались во время пожара, который устроили заключенные.

По данным агентства, инцидент продолжался около пяти часов. Причиной массовой драки стал конфликт между двумя тюремными бандами.