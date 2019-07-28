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Финансовую поддержку ГКНТ получат 10 проектов-победителей конкурса «100 идей для Беларуси»

29.07.2019 20:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Финансовую поддержку ГКНТ получат 10 проектов-победителей конкурса «100 идей для Беларуси»

Десять проектов-победителей республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» получат финансирование на составление бизнес-планов. Такое решение принято по итогам II заседания совета республиканского конкурса инновационных проектов 2019 года, сообщили в ЦК ОО «БРСМ».

В Центральном комитете ОО «БРСМ» отметили, что Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Белорусского инновационного фонда проводит X юбилейный республиканский конкурс инновационных проектов. На нем рассматриваются перспективные инновационные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации), соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Беларуси. Участники республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» всегда с большим энтузиазмом испытывают свои силы в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» этого конкурса. Преимущества финансирования на составление бизнес-планов получат 10 проектов-победителей по итогам 2018 года».

В частности, в число лучших попали авторский проект «Агроробот. Комплекс роботов сельскохозяйственной техники», разработанный учащимся средней школы №11 Новополоцка Владиславом Буко, «Smart-мембраны для пищевой промышленности» научного сотрудника НАН Беларуси Татьяны Глевицкой, «Инновационные технологии производства сгущенных молочных консервов с пониженным содержанием дисахаридов» старшего научного сотрудника НАН Беларуси Людмилы Соколовской, «Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения» адъюнкта Университета гражданской защиты МЧС Алексея Лихоманова.

«Вместе с тем набор для участия в конкурсе инновационных проектов продолжается. До 15 сентября любой желающий молодой инноватор со своей научной разработкой еще может подать заявку для участия в конкурсе, чтобы побороться за главный приз. Для этого необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта, где можно более подробно ознакомиться с его условиями», — отметили в БРСМ.

Десять победителей проекта «100 идей для Беларуси» по итогам 2017 и 2018 годов примут участие в Международном молодежном проекте «100 идей для СНГ». Его финал пройдет 13-16 ноября в Баку (Азербайджан). На подготовительном этапе к международному конкурсу с белорусскими участниками запланированы семинары, учеба по презентации проектов для достойной защиты и высоких показателей.

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Десять проектов-победителей республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» получат финансирование на составление бизнес-планов. Такое решение...
 
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