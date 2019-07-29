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Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске

29.07.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Символ Октябрьской улицы останется с ней навсегда. Здесь появился фотоколлаж минского трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске

Уличный художник взял за основу снимки из музея. По размерам распечатанный трамвай не уступает своему реальному собрату. Его длина – почти 12 метров.

Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске

Появление легендарного минского трамвая приурочено к его 90-летию. В рамках стартовавшего фестиваля Vulica Brasil художник готовит ещё один похожий арт-объект. Судя по реакции на эту работу, следующую минчане ждут с нетерпением.

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Новости Беларуси. Символ Октябрьской улицы останется с ней навсегда. Здесь появился фотоколлаж минского трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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