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В Минске устанавливают умные ретрофонари
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас их можно увидеть вокруг стелы на площади Победы. Сами опоры – оцинкованные в пользу их долговечности. Фонари стилизовали под 50-е, а вот их функции наоборот – максимально современные.
Александр Воробцов, главный инженер УП «Мингорсвет»:
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Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные...
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