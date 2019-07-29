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В Минске устанавливают умные ретрофонари

29.07.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске устанавливают умные ретрофонари

В Минске устанавливают умные ретрофонари

Сейчас их можно увидеть вокруг стелы на площади Победы. Сами опоры – оцинкованные в пользу их долговечности. Фонари стилизовали под 50-е, а вот их функции наоборот – максимально современные.

В Минске устанавливают умные ретрофонари

Александр Воробцов, главный инженер УП «Мингорсвет»:
С одной стороны, мы следим за работоспособностью светильников, за параметрами, с другой стороны, диспетчер может в необходимое время в необходимом месте изменить уровень освещенности. Это очень удобно, это современно.

В Минске устанавливают умные ретрофонари

Люди в материале: Александр Воробцов
 
 
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Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные...
 
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