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Две аварии произошлим на трассе в Столбцовском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. 28 июля около 16 часов на трассе М1 произошли две аварии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти одновременно автомобили столкнулись на 296-м и 297-м километрах. Из-за малого расстояния между местами происшествия на дороге образовался затор.
Пострадавших в результате аварий нет. Две машины получили механические повреждения.
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Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. 28 июля около 16 часов на трассе М1 произошли две аварии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти одновременно...
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