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Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июля в половине третьего ночи на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По предварительным данным, мужчина на железнодорожном переезде пропускал товарняк Орша-Минск, но стоял слишком близко к рельсам и в результате попал под состав.
Кстати, с начала года на железной дороге Беларуси погибли 43 человека, 20 травмированы.
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Новости Беларуси. 29 июля в половине третьего ночи на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По...
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