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Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов

29.07.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 июля в половине третьего ночи на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов

По предварительным данным, мужчина на железнодорожном переезде пропускал товарняк Орша-Минск, но стоял слишком близко к рельсам и в результате попал под состав.

Мужчина попал под товарняк на перегоне Новосады-Борисов

Кстати, с начала года на железной дороге Беларуси погибли 43 человека, 20 травмированы.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 июля в половине третьего ночи на перегоне Новосады-Борисов погиб житель Хотимска 1968 года рождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По...
 
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