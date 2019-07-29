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«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

29.07.2019 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые проекты в Борисовском районе привлекли более полутора миллионов долларов инвестиций,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

К этому региону особое внимание. Он попал в число тех, где следом за Оршей производственная сфера получит развитие для жизни. Во главе угла – экономика экспорта и благосостояние людей.

Евгений Пустовой продолжит.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Осиновые колья здесь раскатывают на тонкие плитки – напоминают большие плоские чипсы, а перемалывают их уже на закрытом оборудовании. Сейчас каждая вторая коробка уходит на экспорт, а план – выход на рынки ЕС.

Сейчас проходят необходимую сертификацию. Цифры объема экспорта 80 % – неизменны, несмотря на постоянно растущие объемы производства.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Геннадий Сысоев, генеральный директор ОАО «Борисовдрев»:
Одна их наших задач – повышение качества продукции, поиск новых рынков, увеличение экспорта. Мы сегодня работаем над выходом в страны ЕС, там есть своя специфика.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Модернизация на старейшем деревообрабатывающем предприятии вошла в историю. Началась в 2007 году, но жизнь в цеха вернулась после того, как сюда заглянул глава государства.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

По мнению специалистов, эти МДФ самые экологические в радиусе 1000 километров. А вот найти их в отечественной продаже сложно – уходят в Европу и Россию.

Не фурами, а целыми составами свою продукцию экспортируют на этом крупнейшем деревообрабатывающем предприятии. В год здесь на экспорте зарабатывают до 35 миллионов евро.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Похожая промышленная лесопилка есть в Могилеве. Цифры внушительные, но на частном предприятии успокаивают: мол, в Беларуси до сих пор остаются не востребованные объемы деловой древесины.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

На экспорт в 20 стран мира, добрались даже до Австралии, уходят доски, брусья и даже компоненты для известного мебельного бренда. Но до поручения главы государства – глубочайшей переработки не дошли. Ведь получается в деревообработке не всяким экспортом хвалиться можно.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Например, с этих досок в Европе делают блок-хаус, неужели сами не можем? Через несколько лет в Витебске появится третье производство этого совместного международного холдинга. Там переработка должна быть более углубленной.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Евгений Марцуль, директор частного деревообрабатывающего предприятия:
На данный момент мощность этого предприятия составляет 720 тысяч кубометров пиловочника в год. Увеличение за счет витебского предприятия, еще плюс миллион кубических метров год сырья.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Борисовский район – один из самых промышленных в центральном регионе. Поэтому местную погоду делают заводы и предприятия, а их экономический климат зависит от экспортных показателей.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Лиана Хмурович, заместитель председателя Борисовского райисполкома:
Боюсь сглазить, но, в принципе, очень хорошо. Более половины продукции, выпускаемой нашими предприятиями, у нас экспортируется. Более 60% экспортируется в страны ЕАЭС, 30 % – в ЕС. Очень успешно работаем с Узбекистаном, у нас 4 предприятия серьезных, которые поставляют продукцию в Узбекистан.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Узбекистан познакомился с продукцией и этого хлебного предприятия. Основной рынок – Россия, но слово диверсификация все чаще звучит в лексиконе директора.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Анатолий Леоненко, и.о. генерального директора Борисовского комбината хлебопродуктов:
Мы стараемся, откровенно говоря, куда только можно продать свою продукцию. Основной рынок – это, конечно, Российская Федерация. По осени мы сняли квоты. С нами очень хорошо поработала Украина по поставке ржаной обдирной муки – мы за один месяц продали только 1 700 тонн муки туда. Рентабельность – 138 %, я думаю, стояще. Это первая партия, вторая доходила до 62 % рентабельности.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Не хлебом единым живет предприятие. Помимо основного производства занимаются земледелием – подняли с колен одно из крупнейших хозяйств в районе и 6 свинокомплексов – бывших должников хлебокомбинату. С этого года освоили даже производство дорогостоящих добавок в свои комбикорма. Полностью покрывают свои потребности.

Потребности строительного рынка в теплоизоляционных плитах восполняют на БАТЭ. Их использовали в строительстве «Борисов-Арены», БелАЭс, реконструкции «Динамо».

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

В год выпускают по 120 тысяч кубов полистироловых плит в разных диапазонах. Очень редкий размер 45-ка используется при строительстве второй взлетно-посадочной полосы.

Выпуск плит составляет 15 % от общего объема производства завода. Диверсифицированный товар восполнил пробел из-за разрыва с ВАЗом. Для Тольятти Беларусь в рамках ЕАЭС открыла свой рынок, а вот новые французские инвесторы ВАЗа наоборот полностью отказались от тысяч проверенных партнеров, в том числе и от БАТЭ. Автокомпоненты из Борисова – во многой российской технике.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Сейчас руководство холдинга от производства стартеров и генераторов – генерирует старт новых кооперационных проектов. Способствует этому и современное литейное производство.

«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Александр Марченко, генеральный директор ОАО «БАТЭ – управляющая компания холдинга «Авокомпоненты»:
Мы сегодня для КамАЗа являемся стратегическим поставщиком и партнером. Группа ГАЗ производит сегодня в рамках СНГ и поставляется на экспорт, как КамАЗ, производя среднелегковые автомобили, грузовые. Они все поставляются на экспорт. То есть мы, если не присутствуем прямым экспортом, то косвенно. Они поставляют и на Кубу, и в Венесуэлу – по всему миру. И везде стоят наши автокомпоненты.

Резкий поворот, конечно, здесь не собираются делать. Новые проекты привлекли более полутора миллионов долларов.

Люди в материале: Евгений Пустовой, Александр Марченко, Анатолий Леоненко, Лиана Хмурович, Евгений Марцуль, Геннадий Сысоев
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Новые проекты в Борисовском районе привлекли более полутора миллионов долларов инвестиций,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
 
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