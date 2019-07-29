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УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой вышел на финальные испытания

29.07.2019 22:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 июля началась финальная часть дорожных испытаний предсерийного внедорожника УАЗ «Патриот», оснащенного «автоматом». Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.


Прототипы уже прошли более 150 тысяч км по разным дорогам России. Финальная часть ресурсных испытаний двухпедального «Патриота» начнется в Ульяновске — за две с половиной недели заводские испытатели проедут больше 10 тысяч км и посетят семь городов, среди которых — Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. К слову, в каждом из этих городов для всех желающих будет организован ознакомительный тест-драйв «Патриота» с «автоматом».


Напомним, что на «Патриот» будет устанавливаться 6-ступенчатая коробка Punch Powerglide 6L50. Агрегат относится к семейству Powerglide разработки концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, занимается предприятие Punch Powerglide Strasbourg на северо-востоке Франции.


Powerglide 6L50 — это традиционный «автомат» с гидротрансформатором, который может «переваривать» 320 л.с. и 500 Нм соответственно. При этом на «Патриоте» коробка будет работать в паре с модернизированным двигателем ЗМЗ ПРО, развивающим 150 сил и 235 Нм.


Ресурсный пробег закончится 14 августа, а чуть позже с конвейера в Ульяновске начнут сходить серийные «Патриоты» с автоматической коробкой. Если верить ресурсу Off Road Club, в России цены на внедорожник с «автоматом» будут начинаться от 1 034 000 рублей (около 16 200 долларов в пересчете), машина в самом богатом исполнении обойдется в 1 268 000 рублей (без малого 20 тысяч долларов). Кроме того, завод предложит 300 автомобилей в специальной комплектации Edition I, которые будут стоить минимум 1 298 000 рублей (немногим более 20 400 долларов).

 
 
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29 июля началась финальная часть дорожных испытаний предсерийного внедорожника УАЗ «Патриот», оснащенного «автоматом». Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского...
 
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