На строительстве БелАЭС упала люлька с рабочими

Двое рабочих в Островце на строительстве Белорусской АЭС были травмированы при падении с люльки.

Об этом сообщает Следственный комитет в своем аккаунте Telegram 29 июля.

Отмечается, что инцидент произошел 27 июля, в 12 часов поступило сообщение о том, что двое рабочих 59 и 32 лет, выполняя утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса БелАЭС, получили травмы при падении (люльки) автовышки автомобиля «МАЗ».

Предполагается, что причиной падения был сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

СК выясняет обстоятельства дела, проводятся проверки, изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначены судмедэкспертизы для установления степени тяжести травм рабочих.