ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На строительстве БелАЭС упала люлька с рабочими

29.07.2019 22:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Двое рабочих в Островце на строительстве Белорусской АЭС были травмированы при падении с люльки.

Об этом сообщает Следственный комитет в своем аккаунте Telegram 29 июля.

Отмечается, что инцидент произошел 27 июля, в 12 часов поступило сообщение о том, что двое рабочих 59 и 32 лет, выполняя утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса БелАЭС, получили травмы при падении (люльки) автовышки автомобиля «МАЗ».

Предполагается, что причиной падения был сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

СК выясняет обстоятельства дела, проводятся проверки, изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности. Назначены судмедэкспертизы для установления степени тяжести травм рабочих.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое рабочих в Островце на строительстве Белорусской АЭС были травмированы при падении с люльки. Об этом сообщает Следственный комитет в своем аккаунте Telegram 29...
 
Новости дня
Новости разные
 
Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 103 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • жакеты удлиненные женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика